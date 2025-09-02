Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Raketen treffen Krim-Ziele Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen

Von Philipp Dahm

2.9.2025

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz

Die FP-5 Flamingo der ukrainischen Armee ist erstmals offiziell im Einsatz gewesen: Die neuen ukrainischen Marschflugkörper haben nach Angaben des Militärs am 30. August ihre Premiere auf dem Schlachtfeld gefeiert. Ein Telegram-Video zeigt, wie drei Raketen an einem unbekannten Ort aufsteigen.

01.09.2025

Kiew setzt weiter auf strategische Angriffe auf russische Raffinerien und Pumpstationen – und setzt erstmals seinen neuen Marschflugkörper Flamingo ein. An der Front zeigt sich ein uneinheitliches Bild.

Von Philipp Dahm

02.09.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Ukraine setzt ihre Angriffe auf die russische Energie-Infrastruktur fort.
  • Treibstoffmangel in den besetzten Gebieten und einbrechende Konzerngewinne sind die Folge.
  • Nun gab es den ersten Angriff mit dem neuen ukrainischen Marschflugkörper FP-5 Flamingo: Eine FSB-Einrichtung auf der Krim war das Ziel.
  • Im Süden der Front fährt Moskau gemischte Ergebnisse ein.
  • Die Lage im Osten an der Front: Druck auf die Schlüsselstadt Lyman.
  • Bei Kupjansk macht Kiew verlorenen Boden wieder gut.
Mehr anzeigen

Die Ukraine setzt ihre strategischen Angriffe auf die Energiewirtschaft Russlands fort. Dabei werden Ziele attackiert, die bereits zuvor im August ins Visier genommen worden waren.

Der Grund: Moskau kann die Schäden mitunter schnell reparieren. Nur wiederholte Angriffe können Wladimir Putin deshalb wirklich Probleme bereiten. Folgerichtig hat Kiew in den letzten Tagen erneut Raffinerien in Krasnodar in der gleichnamigen Region und ...

... in Sysran im Oblast Samara in Brand gesetzt.

Im Oblast Brjansk ist wieder eine Pumpstation in die Luft gegangen, die für den Öl-Fluss der Druschba-Pipeline verantwortlich ist.

Dieses ukrainische Vorgehen kann weitreichende Folgen haben, sofern der Gegner keine Chance bekommt, die Anlagen wiederherzustellen. Dass der russischen Armee der Diesel ausgeht, muss Moskau aber nicht befürchten: Hier sind die Raffinerie-Kapazitäten einfach zu gross.

Treibstoffmangel und einbrechende Gewinne

Kiews Ziel ist es, die Einnahmen der Öl-Riesen zu schmälern, deren Gewinne vom Kreml für den Krieg abgeschöpft werden. Die entsprechenden Umsätze sind in diesem Jahr offenbar eingebrochen: Den Konzernen steht zwischen 50 und 68 Prozent weniger zur Verfügung.

Russlands Öl-Exporte sind zwar leicht gestiegen, doch das hängt offenbar mit dem gesunkenen Raffinerie-Kapazitäten zusammen. In der Peripherie und in den besetzten ukrainischen Gebieten wird Benzin knapp. Auch die Produktion von Kerosin für die Luftwaffe hat durch die Angriffe gelitten.

Unter diesen Vorzeichen führt Kiew eine Waffe ein, die das Zeug hat, den Krieg zu verändern: Die FP-5 Flamingo ist erstmals offiziell im Einsatz gewesen.

Erster Flamingo-Einsatz auf der Krim

Die neuen ukrainischen Marschflugkörper haben nach Angaben des Militärs am 30. August ihre Premiere auf dem Schlachtfeld gefeiert. Ein Telegram-Video zeigt, wie drei Raketen an einem unbekannten Ort aufsteigen – siehe Video ganz oben.

Das Ziel des Trios soll eine Einrichtung von Putins Inlandsgeheimdienstes FSB auf der Krim gewesen sein. Bei dem Ort Armjansk sollen dabei eine Kaserne und sechs Luftkissenboote getroffen worden sein. 

Die Flamingo soll eine Reichweite von 300 Kilometern haben und eine Tonne Sprengstoff mitführen können. Es ist nicht auszudenken, was der Marschflugkörper in den Weiten Russlands anrichten kann, wenn dort Raffinerien und Pumpstationen ins Visier genommen werden würden.

Süden und Südosten: Rückschlag und Erfolg für Putin

Wie sieht es an der Frontlinie aus? Zunächst ein Blick in den Süden in den Oblast Saporischschja: Dort hat die russische Armee beim Dorf Mala Tokmatschka etwa getan, was es zuletzt nur noch selten gab: einen Angriff mit Fahrzeugen.

Allerdings ohne Erfolg: Jeweils zwei T-72, BMP-1 und BMP-3 wurden von der 118. Mechanisierten Brigade aus dem Verkehr gezogen. Der ukrainische Präsident hatte vor Kurzem gewarnt, Russland sammle im Süden der Font Truppen für einen grösseren Angriff.

Das Gebiet um Komyschuwacha (X) am 15. August.
Das Gebiet um Komyschuwacha (X) am 15. August.
DeepStateMap

Wir fahren die Frontlinie 65 Kilometer weiter nach Nordosten, wo die russische Armee bei Komyschuwacha – ebenfalls im Oblast Saporischschja – Erfolge feiern kann.

Das Gebiet um Komyschuwacha (X) am 31. August.
Das Gebiet um Komyschuwacha (X) am 31. August.
DeepState Map

Osten: Druck auf die Schlüsselstadt Lyman

An der Front im Osten bleibt die Lage bei Pokrowsk unverändert. 90 Kilometer nordöstlich steigt ebenfalls der Druck auf eine ukrainische Stadt: Hier steht Lyman im Oblast Donezk im Kreuzfeuer. Das Bild zeigt, warum:

YouTube/Reporting from Ukraine

Von Jampoliwka und Torske (1) versucht die russische Armee, nah Westen auf Lyman (2) vorzurücken. Würden sie die Stadt einnehmen, würden sich dem Kreml mehrere Optionen eröffnen: Die Soldaten könnten rund 28 Kilometer zum Fluss Oskil (3) vorstossen, um die Ukrainer am östlichen Ufer einzuschiessen.

Eine Umschliessung würde sich auch bei Siwersk (4) anbieten, das 20 Kilometer südöstlich von Lyman liegt. Moskaus Hauptziel ist jedoch die Eroberung von Slowjansk und Kramatorsk (5), die allerdings schwer befestigt sind. Hinter den beiden Städten beginnt eine Ebene, die schwer zu verteidigen ist.

Doch die Verteidigungslinie hält: Zwar sind Russen durch einen Wald im Süden an Torske herangerückt, doch Moskaus Kräfte sind durch in der Flanke ebenfalls angreifbar. Ukrainische Drohnen erschweren der russischen Artillerie das Leben – und wenn doch jemand durchkommt, übernehmen ukrainische Panzer, die sie wieder vertreiben.

Die Lage bei Torske laut Reporting from Ukraine.
Die Lage bei Torske laut Reporting from Ukraine.
Reporting from Ukraine

Auch 80 Kilometer weiter nördlich bei Kupjansk (V) hat die ukrainische Armee den Gegner zurückdrängen können: Dort waren die Russen westlich der Stadt vorgerückt, konnten nun aber teilweise über den Fluss vertrieben werden.

Das zurückeroberte Gebiet bei Kupjansk (in Blau).
Das zurückeroberte Gebiet bei Kupjansk (in Blau).
DeepStateMap
100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

Vor 100 Jahren sank die HMS M1 vor Plymouth – einst geheim und gefährlich. Mit einer Grosskanone ausgestattet, war sie ihrer Zeit weit voraus. Die spektakulären Aufnahmen des Wracks zeigt blue News im Video.

27.08.2025

Mehr zum Thema

Ukraine-Ticker. Garantien für Kiew: Trump spricht erneut über Lufthilfe +++ Landung mit Papierkarten – haben Russen von der Leyens Flugzeug gehackt?

Ukraine-TickerGarantien für Kiew: Trump spricht erneut über Lufthilfe +++ Landung mit Papierkarten – haben Russen von der Leyens Flugzeug gehackt?

Bei Pokrowsk. Kiews Armee reibt eingekesselte Russen auf – so ist die Brigade Asow vorgegangen

Bei PokrowskKiews Armee reibt eingekesselte Russen auf – so ist die Brigade Asow vorgegangen

«Völlig neue Dimension». Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern

«Völlig neue Dimension»Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern

Meistgelesen

Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
«Trump muss weg»: Zahlreiche Proteste am Labor Day +++ Kennedy «gefährdet Gesundheit aller Amerikaner»
Schwere Gewitter über Zürich und der Zentralschweiz +++ Sturm weht Dach von Schulhaus
Schlimme Bilder von Schweizer Masthühnern sind gängige Praxis