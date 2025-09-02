Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz Die FP-5 Flamingo der ukrainischen Armee ist erstmals offiziell im Einsatz gewesen: Die neuen ukrainischen Marschflugkörper haben nach Angaben des Militärs am 30. August ihre Premiere auf dem Schlachtfeld gefeiert. Ein Telegram-Video zeigt, wie drei Raketen an einem unbekannten Ort aufsteigen. 01.09.2025

Kiew setzt weiter auf strategische Angriffe auf russische Raffinerien und Pumpstationen – und setzt erstmals seinen neuen Marschflugkörper Flamingo ein. An der Front zeigt sich ein uneinheitliches Bild.

Treibstoffmangel in den besetzten Gebieten und einbrechende Konzerngewinne sind die Folge.

Nun gab es den ersten Angriff mit dem neuen ukrainischen Marschflugkörper FP-5 Flamingo: Eine FSB-Einrichtung auf der Krim war das Ziel.

Im Süden der Front fährt Moskau gemischte Ergebnisse ein.

Die Lage im Osten an der Front: Druck auf die Schlüsselstadt Lyman.

Die Ukraine setzt ihre strategischen Angriffe auf die Energiewirtschaft Russlands fort. Dabei werden Ziele attackiert, die bereits zuvor im August ins Visier genommen worden waren.

Der Grund: Moskau kann die Schäden mitunter schnell reparieren. Nur wiederholte Angriffe können Wladimir Putin deshalb wirklich Probleme bereiten. Folgerichtig hat Kiew in den letzten Tagen erneut Raffinerien in Krasnodar in der gleichnamigen Region und ...

Ukraine once again imposed sanctions on Russia's oil refineries.



Ukraine struck the Krasnodar refinery, which accounts for 1.1% of Russia's total oil production, the Syzran refinery, which accounts for 3%, and the Aleksinsky chemical plant with drones. 1/ pic.twitter.com/A6L2PPh2Ol — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 31, 2025

... in Sysran im Oblast Samara in Brand gesetzt.

/5. 🎥Additional footage of fire on the territory of Syzran oil refinery pic.twitter.com/8XB8Xv72xM — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 30, 2025

Im Oblast Brjansk ist wieder eine Pumpstation in die Luft gegangen, die für den Öl-Fluss der Druschba-Pipeline verantwortlich ist.

💥 Russia: Ukraine destroyed a diesel pumping station in Bryansk region that supplied the Russian military in occupied Ukraine using the main Druzhba oil pipeline network.

Annual pumping capacity of 10.5 million tons.

This could have a significant impact. pic.twitter.com/lMTGK3MCHv — Igor Sushko (@igorsushko) August 29, 2025

Dieses ukrainische Vorgehen kann weitreichende Folgen haben, sofern der Gegner keine Chance bekommt, die Anlagen wiederherzustellen. Dass der russischen Armee der Diesel ausgeht, muss Moskau aber nicht befürchten: Hier sind die Raffinerie-Kapazitäten einfach zu gross.

Treibstoffmangel und einbrechende Gewinne

Kiews Ziel ist es, die Einnahmen der Öl-Riesen zu schmälern, deren Gewinne vom Kreml für den Krieg abgeschöpft werden. Die entsprechenden Umsätze sind in diesem Jahr offenbar eingebrochen: Den Konzernen steht zwischen 50 und 68 Prozent weniger zur Verfügung.

Bloomberg reports Russian oil majors saw sharp profit drops in H1 2025 due to low crude prices, EU/US sanctions, and a stronger ruble. Rosneft’s income fell 68%; Lukoil, Gazprom Neft, and Tatneft posted 50–62% declines. Sanctions expanded discounts on Russian oil, further… pic.twitter.com/nQM4h69juM — WarTranslated (@wartranslated) August 30, 2025

Russlands Öl-Exporte sind zwar leicht gestiegen, doch das hängt offenbar mit dem gesunkenen Raffinerie-Kapazitäten zusammen. In der Peripherie und in den besetzten ukrainischen Gebieten wird Benzin knapp. Auch die Produktion von Kerosin für die Luftwaffe hat durch die Angriffe gelitten.

Unter diesen Vorzeichen führt Kiew eine Waffe ein, die das Zeug hat, den Krieg zu verändern: Die FP-5 Flamingo ist erstmals offiziell im Einsatz gewesen.

Erster Flamingo-Einsatz auf der Krim

Die neuen ukrainischen Marschflugkörper haben nach Angaben des Militärs am 30. August ihre Premiere auf dem Schlachtfeld gefeiert. Ein Telegram-Video zeigt, wie drei Raketen an einem unbekannten Ort aufsteigen – siehe Video ganz oben.

Das Ziel des Trios soll eine Einrichtung von Putins Inlandsgeheimdienstes FSB auf der Krim gewesen sein. Bei dem Ort Armjansk sollen dabei eine Kaserne und sechs Luftkissenboote getroffen worden sein.

With the Druzhba pipeline been constantly under attack and practically dead in the water, let us look over to the other big pipelines: Northern Lights / Yamal-Europe, as well its connected side links such the one leading to Vyborg and Ust-Luga.



Those pipelines a natural gas… pic.twitter.com/s9d5nWk8Bj — (((Tendar))) (@Tendar) August 30, 2025

Die Flamingo soll eine Reichweite von 300 Kilometern haben und eine Tonne Sprengstoff mitführen können. Es ist nicht auszudenken, was der Marschflugkörper in den Weiten Russlands anrichten kann, wenn dort Raffinerien und Pumpstationen ins Visier genommen werden würden.

Süden und Südosten: Rückschlag und Erfolg für Putin

Wie sieht es an der Frontlinie aus? Zunächst ein Blick in den Süden in den Oblast Saporischschja: Dort hat die russische Armee beim Dorf Mala Tokmatschka etwa getan, was es zuletzt nur noch selten gab: einen Angriff mit Fahrzeugen.

The 118th brigade is crushing a large mechanized assault on Mala Tokmachka. The russians are eating shit is double portions. pic.twitter.com/6PspKpPYki — Rocke Fella - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) August 31, 2025

Allerdings ohne Erfolg: Jeweils zwei T-72, BMP-1 und BMP-3 wurden von der 118. Mechanisierten Brigade aus dem Verkehr gezogen. Der ukrainische Präsident hatte vor Kurzem gewarnt, Russland sammle im Süden der Font Truppen für einen grösseren Angriff.

Das Gebiet um Komyschuwacha (X) am 15. August. DeepStateMap

Wir fahren die Frontlinie 65 Kilometer weiter nach Nordosten, wo die russische Armee bei Komyschuwacha – ebenfalls im Oblast Saporischschja – Erfolge feiern kann.

Das Gebiet um Komyschuwacha (X) am 31. August. DeepState Map

Osten: Druck auf die Schlüsselstadt Lyman

An der Front im Osten bleibt die Lage bei Pokrowsk unverändert. 90 Kilometer nordöstlich steigt ebenfalls der Druck auf eine ukrainische Stadt: Hier steht Lyman im Oblast Donezk im Kreuzfeuer. Das Bild zeigt, warum:

YouTube/Reporting from Ukraine

Von Jampoliwka und Torske (1) versucht die russische Armee, nah Westen auf Lyman (2) vorzurücken. Würden sie die Stadt einnehmen, würden sich dem Kreml mehrere Optionen eröffnen: Die Soldaten könnten rund 28 Kilometer zum Fluss Oskil (3) vorstossen, um die Ukrainer am östlichen Ufer einzuschiessen.

Soldiers from the Tank Battalion of the 63rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Ground Forces eliminated Russian occupiers who were attempting to reach Ukrainian positions in the village of Torske, Donetsk region, in eastern Ukraine.



Source: ombr_63

#Ukraine️… pic.twitter.com/s1z9Erlp0A — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) August 14, 2025

Eine Umschliessung würde sich auch bei Siwersk (4) anbieten, das 20 Kilometer südöstlich von Lyman liegt. Moskaus Hauptziel ist jedoch die Eroberung von Slowjansk und Kramatorsk (5), die allerdings schwer befestigt sind. Hinter den beiden Städten beginnt eine Ebene, die schwer zu verteidigen ist.

Ukrainian Air Force F-16AM Fighting Falcon on a combat air patrol, armed with a pair of AIM-120C AMRAAMs and AIM-9L/M Sidewinder air-to-air missiles. pic.twitter.com/7022rXAxod — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 31, 2025

Doch die Verteidigungslinie hält: Zwar sind Russen durch einen Wald im Süden an Torske herangerückt, doch Moskaus Kräfte sind durch in der Flanke ebenfalls angreifbar. Ukrainische Drohnen erschweren der russischen Artillerie das Leben – und wenn doch jemand durchkommt, übernehmen ukrainische Panzer, die sie wieder vertreiben.

Die Lage bei Torske laut Reporting from Ukraine. Reporting from Ukraine

Auch 80 Kilometer weiter nördlich bei Kupjansk (V) hat die ukrainische Armee den Gegner zurückdrängen können: Dort waren die Russen westlich der Stadt vorgerückt, konnten nun aber teilweise über den Fluss vertrieben werden.

Das zurückeroberte Gebiet bei Kupjansk (in Blau). DeepStateMap