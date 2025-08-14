Britischer Aussenminister zeigt sich nach Vance-Besuch bei Polizei an

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Angel-Ausflug hat Konsequenzen Britischer Aussenminister zeigt sich nach Vance-Besuch bei Polizei an

Sven Ziegler

14.8.2025

Lammy und Vance beim gemeinsamen Angel-Ausflug. 
Lammy und Vance beim gemeinsamen Angel-Ausflug. 
KEYSTONE

Ein Karpfen-Ausflug mit US-Vizepräsident JD Vance hat für den britischen Aussenminister David Lammy ein Nachspiel: Beim Angeln auf seinem Landsitz fehlte ihm die erforderliche Lizenz.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

14.08.2025, 12:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • David Lammy angelte mit US-Vizepräsident JD Vance in Südengland – ohne gültige Lizenz.
  • Das Aussenministerium sprach von einem «administrativen Versäumnis».
  • Ob Lammy ein Bussgeld zahlen muss, ist noch unklar.
Mehr anzeigen

Der gemeinsame Angelausflug von Grossbritanniens Aussenminister David Lammy und US-Vizepräsident JD Vance sollte eigentlich ein Bild transatlantischer Einigkeit vermitteln. Stattdessen rückte er nun die britische Umweltbehörde auf den Plan.

Wie das Aussenministerium am Mittwoch einräumte, hatte Lammy beim Karpfenfischen in seinem privaten See auf dem Landsitz Chevening House in Kent keine gültige Lizenz.

Das Ministerium sprach von einem «administrativen Versäumnis». Für die diplomatische Veranstaltung in der vergangenen Woche seien «nicht die erforderlichen Lizenzen eingeholt» worden.

Lammy habe die Genehmigung zum Angeln von Süsswasserfischen nachträglich erworben, sobald er auf den Fehler hingewiesen worden sei. Ob eine Geldstrafe fällig wird, ist noch offen.

Vance war am Freitag zum Auftakt seines Grossbritannien-Urlaubs bei Lammy zu Gast. Die beiden gingen zunächst an den Karpfenteich, bevor sie sich politischen Gesprächen widmeten.

Trotz unterschiedlicher politischer Ausrichtung pflegen beide ein freundschaftliches Verhältnis. Vance scherzte, seine drei Kinder könnten «besser angeln als der britische Aussenminister».

Mehr internationale News

Politik. Israels Finanzminister droht mit Annexion von Westjordanland

PolitikIsraels Finanzminister droht mit Annexion von Westjordanland

Russland. Kreml nennt Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin

RusslandKreml nennt Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin

Gesundheit. Spitäler fordern schnellere Anerkennung ausländischer Diplome

GesundheitSpitäler fordern schnellere Anerkennung ausländischer Diplome

Meistgelesen

Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?
Britischer Aussenminister zeigt sich nach Vance-Besuch bei Polizei an
Mann kauft Besucherparkplätze – und will sie für Viertelmillion an Nachbarn verkaufen
Vermisste Milina K. nach 4 Jahren tot aufgefunden