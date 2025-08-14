Britischer Aussenminister zeigt sich nach Vance-Besuch bei Polizei an

Lammy und Vance beim gemeinsamen Angel-Ausflug. KEYSTONE

Ein Karpfen-Ausflug mit US-Vizepräsident JD Vance hat für den britischen Aussenminister David Lammy ein Nachspiel: Beim Angeln auf seinem Landsitz fehlte ihm die erforderliche Lizenz.

Das Aussenministerium sprach von einem «administrativen Versäumnis».

Ob Lammy ein Bussgeld zahlen muss, ist noch unklar.

Der gemeinsame Angelausflug von Grossbritanniens Aussenminister David Lammy und US-Vizepräsident JD Vance sollte eigentlich ein Bild transatlantischer Einigkeit vermitteln. Stattdessen rückte er nun die britische Umweltbehörde auf den Plan.

Wie das Aussenministerium am Mittwoch einräumte, hatte Lammy beim Karpfenfischen in seinem privaten See auf dem Landsitz Chevening House in Kent keine gültige Lizenz.

Das Ministerium sprach von einem «administrativen Versäumnis». Für die diplomatische Veranstaltung in der vergangenen Woche seien «nicht die erforderlichen Lizenzen eingeholt» worden.

Lammy habe die Genehmigung zum Angeln von Süsswasserfischen nachträglich erworben, sobald er auf den Fehler hingewiesen worden sei. Ob eine Geldstrafe fällig wird, ist noch offen.

Vance war am Freitag zum Auftakt seines Grossbritannien-Urlaubs bei Lammy zu Gast. Die beiden gingen zunächst an den Karpfenteich, bevor sie sich politischen Gesprächen widmeten.

Trotz unterschiedlicher politischer Ausrichtung pflegen beide ein freundschaftliches Verhältnis. Vance scherzte, seine drei Kinder könnten «besser angeln als der britische Aussenminister».