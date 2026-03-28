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Neun Millionen Teilnehmer erwartet Landesweite Proteste gegen Trump in den USA

SDA

28.3.2026 - 17:14

Demonstranten halten Pappköpfe, die Politiker der Trump-Adminstration darstellen sollen, während einer «No Kings»-Demonstration in Washington. 
Demonstranten halten Pappköpfe, die Politiker der Trump-Adminstration darstellen sollen, während einer «No Kings»-Demonstration in Washington. 
Bild: sda

Unter dem Motto «No Kings» ("Keine Könige") sind landesweit in den USA Menschen gegen Präsident Trump auf die Strasse gegangen. Die Organisatoren erwarten landesweit rund neun Millionen Teilnehmer.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

28.03.2026, 17:14

28.03.2026, 19:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Menschen in allen 50 Bundesstaaten der USA haben gegen Präsident Trump demonstriert.
  • Landesweit sollen rund neun Millionen Teilnehmer an über 3000 Veranstaltungen teilnehmen.
  • Als zentrale Veranstaltung der landesweiten Proteste gilt eine Kundgebung in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota.
Mehr anzeigen

In den USA sind landesweit Menschen gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Strasse gegangen. Unter dem Motto «No Kings» ("Keine Könige") versammelten sich nach Angaben der Veranstalter am Samstag Menschen in allen 50 Bundesstaaten, um gegen die Politik der republikanischen Regierung zu protestieren. Insgesamt seien mehr als 3000 Veranstaltungen angemeldet worden – vielerorts dauern Kundgebungen bis in den späten Nachmittag (Ortszeit) an.

In der US-Hauptstadt Washington zogen am Morgen (Ortszeit) nach Beobachtung einer dpa-Reporterin geschätzt Zehntausende Demonstrierende, darunter auch zahlreiche ältere Menschen, über die Memorial Bridge in Richtung Innenstadt. Die Organisatoren, ein Bündnis verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen, erwarteten Medienberichten zufolge landesweit rund neun Millionen Teilnehmer und sprachen demnach von einer der grössten Protestmobilisierungen in der Geschichte des Landes. Bereits im vergangenen Jahr hatten ähnliche Aktionen Millionen Menschen auf die Strasse gebracht.

Gericht stoppt Trumps Medienzensur: Pentagon verliert gegen «New York Times»

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Washington, 21. März 2026: Ein wichtiger Sieg für die Pressefreiheit in den USA. Präsident Donald Trump und seine Regierung erlitten eine juristische Niederlage gegen Medien wie die «New York Times». Ein Bundesrichter in Washington erklärte die vom Pentagon vor einem halben Jahr eingeführten Regelverschärfungen für Journalisten als verfassungswidrig.

24.03.2026

Breite Kritik an Regierungspolitik

Als zentrale Veranstaltung der landesweiten Proteste gilt eine Kundgebung in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota, wo am Nachmittag (Ortszeit) bis zu 100'000 Teilnehmer erwartet werden. Hintergrund sind unter anderem umstrittene Einsätze von Bundesbehörden im Zuge verschärfter Massnahmen gegen Migration, die in der Region zuvor zu wochenlangen Protesten geführt hatten. Dabei kamen auch zwei US-Bürger durch Schüsse von Bundesbeamten ums Leben.

Auch in zahlreichen weiteren Städten waren Demonstrationen geplant oder bereits angelaufen. Nach Angaben der Organisatoren in US-Medienberichten stammt ein grosser Teil der Anmeldungen aus konservativ geprägten ländlichen Regionen und Vororten, nicht nur aus klassischen Hochburgen der Demokraten.

Die Proteste richten sich neben der Migrationspolitik der US-Regierung auch gegen aussenpolitische Entscheidungen sowie steigende Lebenshaltungskosten. Kritiker werfen Trump vor, demokratische Prinzipien wie Meinungsfreiheit, Bürgerrechte und das Wahlrecht zu untergraben. «Trump will wie ein Tyrann über uns herrschen. Aber dies ist Amerika, und die Macht liegt beim Volk – nicht bei Möchtegern-Königen oder ihren milliardenschweren Kumpanen», erklärten die Organisationen im Vorfeld.

Kundgebung gegen Trump in Bern

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Rund 150 Menschen haben am Freitagabend in Bern gegen die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und gegen Faschismus demonstriert. Die Kundgebung war nicht bewilligt, wie aus einem Demo-Aufruf aus der Linksaussen-Szene hervorging. Die Polizei liess den Umzug durch die Stadt gewähren, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

08.11.2024

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