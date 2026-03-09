Cem Özdemir hat die Grünen zum Sieg geführt. Bernd Weißbrod/dpa

Nach dem knappen Wahlsieg der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Cem Özdemir Forderungen aus der CDU nach einer möglichen Doppelspitze im Amt des Ministerpräsidenten klar zurückgewiesen. Nun beginnen Gespräche über die Regierungsbildung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg knapp vor der CDU gewonnen.

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir lehnt eine von CDU-Politikern ins Spiel gebrachte Doppelspitze im Ministerpräsidentenamt klar ab.

CDU und Grüne gelten weiterhin als wahrscheinlichste Partner für eine neue Regierung im Südwesten. Mehr anzeigen

Nach dem knappen Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg beginnt die politische Aufarbeitung – und die Debatte über die künftige Regierung. Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir stellte am Montag klar, dass er von einem ungewöhnlichen Vorschlag aus der CDU nichts hält.

Einige Unionspolitiker hatten nach dem engen Wahlausgang die Idee ins Spiel gebracht, das Amt des Ministerpräsidenten zwischen CDU und Grünen aufzuteilen. Für Özdemir kommt das nicht infrage. «Wir werden sicherlich keine Doppelspitze bilden», sagte er vor Journalisten. «Wir sind erwachsen und machen erwachsene Politik. Wir haben keine Zeit für derartigen Quatsch.»

Özdemir betonte, entscheidend sei nun, «zum Wohle des Landes zusammenzukommen». Gleichzeitig stellte er klar, dass seine Partei als Wahlsieger den Anspruch erhebe, die nächste Landesregierung anzuführen.

Knappes Ergebnis sorgt für Patt

Die Grünen gewannen die Wahl mit 30,2 Prozent der Stimmen knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent. Beide Parteien verfügen im neuen Landtag über gleich viele Sitze. Damit entsteht eine ungewöhnliche Ausgangslage für die Koalitionsverhandlungen.

Deutlich zulegen konnte die AfD, die laut vorläufigem Ergebnis auf 18,8 Prozent kommt. Die SPD stürzte auf 5,5 Prozent ab und erzielte damit eines ihrer schlechtesten Ergebnisse bei einer Landtagswahl. FDP und Linke verpassten den Einzug in den Landtag.

Trotz des knappen Vorsprungs erklärte Özdemir am Wahlabend: «Meine Partei hat die Wahl gewonnen.» Das Ergebnis mache ihn «dankbar und demütig».

CDU gesteht Niederlage ein

CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel räumte am Montag ein, dass das Ergebnis eine Niederlage sei. Er übernehme die Verantwortung für den Wahlkampf und das Resultat.

Bundeskanzler Friedrich Merz gratulierte den Grünen zum Wahlsieg, betonte aber, dass die CDU Stimmen hinzugewonnen habe. Gleichzeitig schloss er erneut jede Zusammenarbeit mit der AfD aus.

Auch Hagel stellte klar: «Kein Amt der Welt ist es wert, von der AfD gewählt zu werden.»