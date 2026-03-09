Grünen-Sieg in Baden-Württemberg«Keine Zeit für derartigen Quatsch» – Özdemir findet nach CDU-Forderung deutliche Worte
Sven Ziegler
9.3.2026
Nach dem knappen Wahlsieg der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Cem Özdemir Forderungen aus der CDU nach einer möglichen Doppelspitze im Amt des Ministerpräsidenten klar zurückgewiesen. Nun beginnen Gespräche über die Regierungsbildung.
Einige Unionspolitiker hatten nach dem engen Wahlausgang die Idee ins Spiel gebracht, das Amt des Ministerpräsidenten zwischen CDU und Grünen aufzuteilen. Für Özdemir kommt das nicht infrage. «Wir werden sicherlich keine Doppelspitze bilden», sagte er vor Journalisten. «Wir sind erwachsen und machen erwachsene Politik. Wir haben keine Zeit für derartigen Quatsch.»
Özdemir betonte, entscheidend sei nun, «zum Wohle des Landes zusammenzukommen». Gleichzeitig stellte er klar, dass seine Partei als Wahlsieger den Anspruch erhebe, die nächste Landesregierung anzuführen.
Deutlich zulegen konnte die AfD, die laut vorläufigem Ergebnis auf 18,8 Prozent kommt. Die SPD stürzte auf 5,5 Prozent ab und erzielte damit eines ihrer schlechtesten Ergebnisse bei einer Landtagswahl. FDP und Linke verpassten den Einzug in den Landtag.
Trotz des knappen Vorsprungs erklärte Özdemir am Wahlabend: «Meine Partei hat die Wahl gewonnen.» Das Ergebnis mache ihn «dankbar und demütig».
CDU gesteht Niederlage ein
CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel räumte am Montag ein, dass das Ergebnis eine Niederlage sei. Er übernehme die Verantwortung für den Wahlkampf und das Resultat.
Bundeskanzler Friedrich Merz gratulierte den Grünen zum Wahlsieg, betonte aber, dass die CDU Stimmen hinzugewonnen habe. Gleichzeitig schloss er erneut jede Zusammenarbeit mit der AfD aus.
Auch Hagel stellte klar: «Kein Amt der Welt ist es wert, von der AfD gewählt zu werden.»