Tödlicher Arbeitsunfall in Savigny VD Landwirt von Fahrzeug erdrückt

Sven Ziegler

17.10.2025

Die Waadtländer Polizei informierte am Freitag. (Symbolbild)
Die Waadtländer Polizei informierte am Freitag. (Symbolbild)
Keystone/Gabriel Monnet

In Savigny VD ist am Donnerstag ein 60-jähriger Mann bei Arbeiten auf einem Feld ums Leben gekommen. Der Schweizer wurde unter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug eingeklemmt und starb noch vor Ort.

Redaktion blue News

17.10.2025, 11:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Savigny VD ist am Donnerstag ein 60-jähriger Arbeiter bei einem Unfall ums Leben gekommen.
  • Der Mann wurde unter dem landwirtschaftlichen Fahrzeug eingeklemmt, das er selbst lenkte.
  • Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet; die Kantonspolizei Waadt ermittelt.
Mehr anzeigen

Bei einem Arbeitsunfall in Savigny im Kanton Waadt ist am Donnerstagnachmittag ein 60-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Waadtländer Kantonspolizei ereignete sich der Unfall gegen 13.10 Uhr im Gebiet La Claie-aux-Moines.

Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Mann, der in einem Feld mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug arbeitete, unter die Maschine, die er selbst lenkte. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte verstarb der Schweizer aus dem Kanton Freiburg noch am Unfallort.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt wurde informiert. Eine diensthabende Staatsanwältin eröffnete eine Untersuchung und beauftragte die Gendarmerie Waadt mit den Ermittlungen.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Gendarmerie und der Polizei der Ostlausanner Region, ein Team der Polizei-Forensik, eine Ambulanz sowie ein REGA-Helikopter. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun abgeklärt.

