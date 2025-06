Ein Transporter von der Firma Brink's wurde 2022 überfallen. IMAGO/Pond5 Images

Im Jahr 2022 wurde ein Brink's-Lastwagen mit Schmuck im Wert von Millionen Dollar an einem Rastplatz in Grapevine ausgeraubt. Der nächtliche Coup sorgte für Aufsehen in der Region. Nun steigt der Gerichtsprozess.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sieben Männer wurden wegen eines spektakulären Juwelendiebstahls im Wert von bis zu 100 Millionen Dollar angeklagt, bei dem 2022 ein Transporter von Brink's in Kalifornien ausgeraubt wurde.

Der Diebstahl traf 14 Juweliere hart, viele litten unter existenziellen Verlusten und befinden sich nun in einem Rechtsstreit mit Brink’s über den tatsächlichen Wert der gestohlenen Ware.

Trotz Festnahmen und beschlagnahmtem Schmuck bleibt ein Grossteil der Beute verschwunden, während die Ermittlungen und juristischen Verfahren gegen die mutmassliche Tätergruppe weiterlaufen. Mehr anzeigen

Im Jahr 2022 ereignete sich ein spektakulärer Juwelendiebstahl, der als einer der grössten in der Geschichte der USA gilt. Sieben Männer wurden angeklagt, nachdem sie einen Lastwagen an einem abgelegenen Rastplatz in Grapevine, San Bernadino County, Kalifornien ausgeraubt hatten. Der Diebstahl, der Schmuck im Wert von bis zu 100 Millionen Dollar umfasste, wurde von den Tätern über mehrere Tage hinweg geplant.

Die Anklage, die von Bundesanwälten in Los Angeles erhoben wurde, beschreibt, wie die Männer den Diebstahl am 11. Juli 2022 am Flying J Travel Center in Lebec, Kalifornien, durchführten. Die Angeklagten, die aus verschiedenen Stadtteilen von Los Angeles stammen, wurden wegen Verschwörung und Diebstahls von Waren aus dem zwischenstaatlichen und internationalen Handel angeklagt.

Sie waren auf dem Weg nach Pasadena

Insgesamt wurden 14 Juweliere, deren Waren von Brink's nach Pasadena transportiert wurden, Opfer des Diebstahls. Einige von ihnen erlitten erhebliche finanzielle Verluste und verliessen die Branche. Die betroffenen Händler, viele aus Los Angeles, befinden sich seitdem in einem Rechtsstreit mit Brink's über den Wert der gestohlenen Waren.

Einige der gestohlenen Schmuckstücke, darunter Uhren, wurden nach der Durchsuchung von Wohnungen der Angeklagten sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an, und ein Grossteil der gestohlenen Juwelen bleibt verschwunden. Akil Davis vom FBI in Los Angeles äusserte sich erleichtert darüber, dass den Opfern nun Antworten und ein gewisses Mass an Gerechtigkeit geboten werden können.

Die Planung des Diebstahls begann auf einer Schmuckmesse

Die Angeklagten, darunter Carlos Victor Mestanza Cercado und Jazael Padilla Resto, könnten bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft für jeden Raubüberfall erhalten. Die Planung des Diebstahls begann angeblich auf einer Schmuckmesse in San Mateo, wo die Täter die Veranstaltung auskundschafteten.

Der Diebstahl hat die Schmuckindustrie in Los Angeles erschüttert, insbesondere in St. Vincent Court, einem Treffpunkt für Juweliere. Die betroffenen Händler, die oft auf Messen im ganzen Land verkaufen, sind eng miteinander verbunden und teilen häufig Waren, ohne im Voraus zu bezahlen. Dies erschwerte die Situation für einige Opfer, da sie nicht alle gestohlenen Gegenstände tatsächlich besassen.

100 Millionen Dollar erbeutet

Der Rechtsstreit zwischen Brink's und den Juwelieren dreht sich um den Wert der gestohlenen Waren. Brink's behauptet, dass der Wert der gestohlenen Waren 8,7 Millionen Dollar beträgt, basierend auf den von den Juwelieren angegebenen Werten. Die Juweliere hingegen schätzen den Wert auf über 100 Millionen Dollar und werfen Brink's vor, die Sicherheitsprotokolle vernachlässigt zu haben.

Die Anklage gegen die sieben Männer bestätigt, dass es sich um eine organisierte kriminelle Gruppe handelt, die die Sicherheitslücken von Brink's ausnutzte. Die Ermittlungen und rechtlichen Auseinandersetzungen dauern an, während die betroffenen Juweliere weiterhin auf Gerechtigkeit hoffen.