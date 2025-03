Die Korruptionsvorwürfe hatten Le Pen und ihre Partei seit Jahren belastet. Archivbild: Julien De Rosa/AFP/dpa

Frankreichs Rechtsnationale Marine Le Pen will nach ihrer Verurteilung wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder für einen schnellen Berufungsprozess kämpfen, damit sie bei der Präsidentschaftswahl 2027 antreten kann. Sie sei kämpferisch, sagte Le Pen am Abend dem Sender TF1.

AFP/sda/tpfi Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marine Le Pen hält trotz ihrer Verurteilung zu vier Jahren Haft und einem Kandidaturverbot an ihrer geplanten Präsidentschaftskandidatur fest.

«Ich werde kämpfen, ich lasse ich mich nicht einfach so ausschalten», sagte Le Pen am Montagabend dem Sender TF 1. Mehr anzeigen

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hält trotz ihrer Verurteilung zu vier Jahren Haft und einem Kandidaturverbot an ihrer geplanten Präsidentschaftskandidatur fest. «Ich werde kämpfen, ich lasse ich mich nicht einfach so ausschalten», sagte Le Pen am Montagabend dem Sender TF 1. Sie werde alles dafür tun, «eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl ins Auge zu fassen», betonte sie.

Eine Kandidatur des 29 Jahre alten Parteichefs Jordan Bardella an ihrer Stelle wies Le Pen zurück. «Bardella ist ein Trumpf für die Partei. (...) Ich hoffe, dass wir diesen Trumpf nicht früher ausspielen als nötig», sagte die Fraktionschefin der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN). «Ich werde alle Mittel ausschöpfen, die es gibt. Es gibt einen Weg, auch wenn er schmal ist.»

Als Teil der Strafe hatte das Gericht gegen Le Pen in der Affäre um Scheinbeschäftigung von Assistenten im EU-Parlament mit sofortiger Wirkung ein auf fünf Jahre befristetes Verbot verhängt, bei Wahlen antreten zu können.

Le Pen will so schnell wie möglich Berufung einlegen, aber die Chancen sind gering, dass es in höherer Instanz einen Entscheid rechtzeitig vor der Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027 gibt.