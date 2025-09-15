  1. Privatkunden
Überraschende Wende Dahlmeiers Bergung läuft – Mutter rührt mit «Brücke ins Paradies»

Sven Ziegler

15.9.2025

Laura Dahlmeier soll nun doch geborgen werden
Laura Dahlmeier soll nun doch geborgen werden
Imago

Die frühere Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (31) kam im Juli am Laila Peak in Pakistan ums Leben. Nun soll ihr Körper doch geborgen werden – obwohl ihr letzter Wille eigentlich ein anderer war.

,

DPA, Sven Ziegler

15.09.2025, 06:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 31-jährige Biathlon-Legende starb im Juli bei einem Steinschlag am Laila Peak in Pakistan.
  • Ihr Wunsch war es, dass niemand für eine Bergung sein Leben riskiert und sie am Berg bleibt.
  • Trotzdem ist nun ein Bergungstrupp unterwegs, wie ein pakistanischer Bergführer bestätigte.
Mehr anzeigen

In Pakistan wird die Bergung der verstorbenen Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier vorbereitet. Ein Bergungsteam sei bereits unterwegs, berichtete der pakistanische Bergführer Kaleem Shani, der für das Expeditionsunternehmen Shipton Tours arbeitet.

Die siebenfache Weltmeisterin war am 28. Juli bei einer Expedition im Karakorum ums Leben gekommen. Beim Abseilen am Laila Peak traf sie ein Steinschlag tödlich. Zunächst war erklärt worden, dass ihr Körper nicht geborgen werde.

«Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher Wille, dass niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen», hatte ihr Management damals mitgeteilt. Auch Angehörige unterstützten diesen Wunsch.

Der deutsche Alpinist Thomas Huber, Teil des Rettungsteams, sagte: «Als erfahrene Bergsteiger haben wir uns entschieden, sie soll bleiben. Weil es ihr Wunsch war.» Umso überraschender ist nun die Kehrtwende. Offiziell äusserte sich Dahlmeiers Management bisher nicht.

Mutter von Laura Dahlmeier postet emotional auf Instagram

Unterdessen sorgt in Deutschland ein emotionales Zeichen der Familie für Anteilnahme. Dahlmeiers Mutter Susi, gelernte Goldschmiedin, teilte am Wochenende auf ihrem privaten Instagram das Bild eines selbst entworfenen Schmuckstücks. Es zeigt stilisierte Berge, verbunden durch eine Brücke mit einem Herz und einem Stern. Darunter steht ein geschwungenes «L». Sie beschriftete den Post mit den Worten «Brücke ins Paradies».

Viele Follower reagierten bewegt. «Mit eurer Liebe und Urvertrauen ist sie gewachsen und gestärkt ihren eigenen Weg gegangen bis über die Brücke zu ihrem Stern», schrieb eine Bekannte. Eine andere kommentierte: «Laura ist bestimmt gut über die Brücke ins Paradies gekommen & wacht nun als Schutzengel über euch.»

Dahlmeiers Tod hatte weit über die Sportwelt hinaus für Bestürzung gesorgt. Erst Anfang September sagte Reinhold Messner in einem Interview mit «Bild», die Athletin sei «am falschen Platz zur falschen Zeit» gewesen.

Bergsteigerin Krauss schildert tödlichen Unfall von Laura Dahlmeier

Bergsteigerin Krauss schildert tödlichen Unfall von Laura Dahlmeier

Die Doppelolympiasiegerin war am Montag beim Bergsteigen in Pakistan von einem Steinschlag tödlich getroffen worden.

31.07.2025

