Lauren Craven starb bei dem Unfall im Dienst. La Mesa Police Department

Tragisches Ende eines Einsatzes: In Kalifornien ist eine junge Polizistin ums Leben gekommen, als sie zwei Autofahrern nach einem Unfall helfen wollte.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 25-jährige Polizistin Lauren Craven wurde auf dem Freeway von einem Auto erfasst, als sie zwei Unfallopfern helfen wollte.

Trotz sofortiger Rettungsversuche starb sie noch am Unfallort.

Ihre Vorgesetzten würdigen sie als mutig, hilfsbereit und bis zuletzt pflichtbewusst. Mehr anzeigen

Ein tragischer Zwischenfall erschüttert den US-Bundesstaat Kalifornien: Lauren Craven, eine 25-jährige Polizistin aus La Mesa bei San Diego, ist am Montagabend gestorben, als sie auf dem Interstate 8 an einer Unfallstelle Hilfe leisten wollte.

Wie die örtliche Polizei mitteilte, war Craven gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz, als sie gegen 22.30 Uhr zwei verunfallte Fahrzeuge bemerkte und anhielt. Sie stieg aus, um den beteiligten Personen zu helfen – doch Sekunden später wurde sie von einem vorbeifahrenden Auto erfasst.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche durch Kollegen der California Highway Patrol konnte Craven nicht gerettet werden.

«Sie wurde beim Versuch, anderen zu helfen, getötet», erklärte die Polizei. «Ihr Tod ist eine Tragödie, die uns tief trifft.»

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch. Ob der Fahrer, der Craven erfasste, zu schnell unterwegs war oder unaufmerksam handelte, ist bislang unklar.

«Ein Sinnbild für Mut und Mitgefühl»

Lauren Craven war erst seit Februar 2024 im Dienst und gehörte zur Patrouilleneinheit der Stadt La Mesa. In der Mitteilung ihrer Behörde heisst es:

«Officer Cravens Handeln in ihren letzten Momenten steht für ihr unerschütterliches Engagement und ihren Mut. Sie lebte jeden Tag im Dienst der Sicherheit anderer.»

Auch der Polizeichef zeigte sich tief betroffen und bat die Bevölkerung, Cravens Familie in ihre Gedanken einzuschliessen.

«Ihre Hingabe, ihr Mitgefühl und ihre Tapferkeit werden uns stets in Erinnerung bleiben», so die offizielle Stellungnahme.