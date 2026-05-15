Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern. 14.05.2026

Die Klinke geben sich US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Peking nicht in die Hand. Aber «ganz bald» werde auch das russische Staatsoberhaupt nach China reisen, heisst es nun aus dem Kreml.

Es ist eine interessante Szene, die sich heute Morgen im Regierungssitz Zhongnanhai in Peking abspielt, wo Normalsterbliche keinen Zutritt haben. Xi Jinping zeigt seinem Gast Donald Trump den Garten mit seinen 300 Jahre alten Bäumen.

«Bringen Sie auch andere Präsidenten hierher?», fragt der Amerikaner den Chinesen angeblich. «Nein», antwortet Xi.

Xi Jinping was showing Trump the 300-year-old trees in the secret Zhongnanhai gardens when Trump suddenly asked: “Do you bring other presidents here?”



Xi replied: “No.”



Looks like Trump wanted to make sure the relationship package was exclusive. pic.twitter.com/iktmxxqWas — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2026

Da stellt sich natürlich die Frage, ob der 79-Jährige von Exklusivität träumt. Falls ja, könnte es früher ein böses Erwachen geben als gedacht: Nach dem Besuch von Trump plant auch Kremlchef Wladimir Putin eine Reise nach China.

Mehr dazu «ganz bald»

Die Vorbereitungen dafür seien abgeschlossen und abgestimmt, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Der Besuch finde «ganz bald» statt, führte er aus, nannte aber kein genaues Datum.

«Ganz ganz bald» werde es auch eine offizielle Erklärung in Abstimmung mit Peking geben, Moskau wolle nur nicht vorpreschen. Zuvor hatte die «South China Morning Post» unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, dass der Besuch für den 20. Mai geplant sei.

Das chinesische Aussenministerium bestätigte das Datum auf Nachfrage nicht. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking gewesen, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde.