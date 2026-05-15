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«Ganz bald» Laut Kreml will nun auch Putin zu Xi nach China reisen

dpa

15.5.2026 - 13:24

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.

14.05.2026

Die Klinke geben sich US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Peking nicht in die Hand. Aber «ganz bald» werde auch das russische Staatsoberhaupt nach China reisen, heisst es nun aus dem Kreml.

,

DPA, Philipp Dahm

15.05.2026, 13:24

15.05.2026, 13:42

Es ist eine interessante Szene, die sich heute Morgen im Regierungssitz Zhongnanhai in Peking abspielt, wo Normalsterbliche keinen Zutritt haben. Xi Jinping zeigt seinem Gast Donald Trump den Garten mit seinen 300 Jahre alten Bäumen.

«Bringen Sie auch andere Präsidenten hierher?», fragt der Amerikaner den Chinesen angeblich. «Nein», antwortet Xi. 

Da stellt sich natürlich die Frage, ob der 79-Jährige von Exklusivität träumt. Falls ja, könnte es früher ein böses Erwachen geben als gedacht: Nach dem Besuch von Trump plant auch Kremlchef Wladimir Putin eine Reise nach China.

Mehr dazu «ganz bald»

Die Vorbereitungen dafür seien abgeschlossen und abgestimmt, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Der Besuch finde «ganz bald» statt, führte er aus, nannte aber kein genaues Datum.

USA unter Donald Trump. Trump will in Kürze über Waffen-Deal mit Taiwan entscheiden +++ Merz telefoniert mit Trump

USA unter Donald TrumpTrump will in Kürze über Waffen-Deal mit Taiwan entscheiden +++ Merz telefoniert mit Trump

«Ganz ganz bald» werde es auch eine offizielle Erklärung in Abstimmung mit Peking geben, Moskau wolle nur nicht vorpreschen. Zuvor hatte die «South China Morning Post» unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, dass der Besuch für den 20. Mai geplant sei.

US-Präsident hält sich auffällig zurück. Das fällt auf beim Treffen von Trump und Xi in Peking

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Das chinesische Aussenministerium bestätigte das Datum auf Nachfrage nicht. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking gewesen, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde.

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14.05.2026

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

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