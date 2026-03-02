Laut Trump könnte es noch wochenlang so weitergehen

Nach iranischen Attacken – Touristen stranden in Dubai Nach Raketenangriffen haben russische Touristen in Dubai die Nacht in Parkhäusern und Kellern verbracht. Hotels verteilten Matratzen sowie Essen und Wasser, während Strände geschlossen blieben und die Stadt sich zusehends leerte. 01.03.2026

Der Krieg gegen den Iran könnte laut US-Präsident Donald Trump noch vier Wochen dauern – oder auch fünf, die proiranische Hisbollah-Miliz greift Israel an und die Ölpreise ziehen wegen der Eskalation im Nahen Osten kräftig an. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Redaktion blue News Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut US-Präsident Donald Trump könnte der Krieg gegen den Iran vier bis fünf Wochen dauern.

Nach der Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei hat Trump erklärt, über eine Auswahlliste mit drei Kandidaten für dessen Nachfolge zu verfügen.

Die Ölpreise haben am Montag nach der Eskalation im Nahen Osten wie erwartet zunächst deutlich zugelegt.

Der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern ist in der Nacht zum Montag mutmasslich von einer Drohne getroffen worden. Mehr anzeigen

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer Chamenei setzen die USA und Israel ihre Angriffe in der Nacht zu Montag fort. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen – und bekommt jetzt Unterstützung eines Verbündeten.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Sonntag passiert ist.

Trump: Krieg könnte vier Wochen dauern – oder auch fünf

Der Krieg gegen den Iran könnte nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump noch vier Wochen dauern. Von Anfang an sei man davon ausgegangen, dass es etwa vier Wochen gehen würde, sagte Trump laut der britischen Boulevardzeitung «Daily Mail» in einem Telefoninterview. Der Iran sei ein grosses Land. «Es wird vier Wochen dauern – oder weniger.»

In einem ein paar Stunden später veröffentlichten Interview mit der «New York Times» sagte Trump wiederum, das US-Militär beabsichtige, den Angriff bei Bedarf «vier bis fünf Wochen» lang fortzusetzen.

Israels Generalstabschef Ejal Zamir sagte vor hohen Offizieren in Israel in einer ersten Bilanz des Krieges: «Viele weitere Tage des Kampfes liegen vor uns.» Die Koordination mit dem US-Militär sei «enger als je zuvor», sagte Zamir einer Mitteilung des Militärs zufolge.

President Donald Trump gesture as he walks on the South Lawn upon his arrival to the White House, Sunday, March 1, 2026, in Washington. ( Keystone/AP Photo/Jose Luis Magana

Trump: Drei «gute Optionen» für zukünftige Führung des Iran

Nach der Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei bei Angriffen der USA und Israels auf den Iran hat US-Präsident Donald Trump erklärt, über eine Auswahlliste mit drei Kandidaten für dessen Nachfolge zu verfügen. Er habe «drei sehr gute Optionen» für den zukünftigen Anführer des Iran, sagt Trump der «New York Times» am Sonntag (Ortszeit). Er werde die Kandidaten jedoch «jetzt nicht offenlegen». Trump beantwortete keine Fragen der Zeitung dazu, ob er Ali Laridschani, den Chef des Nationalen Sicherheitsrats des Iran, für fähig hält, die iranische Regierung zu führen.

Laridschani hatte am Sonntag erklärt, dass ein Interimsausschuss das Land führen werde, bis ein Nachfolger für den Obersten Führer gewählt sei.

Laridschani leitete die abrupt beendeten Verhandlungen über ein Atomabkommen mit den USA und wurde im Januar wegen seiner Rolle bei der Niederschlagung von regierungskritischen Demonstranten von der Trump-Regierung mit Sanktionen belegt.

Ölpreise ziehen wegen Eskalation kräftig an

Die Ölpreise haben am Montag nach der Eskalation im Nahen Osten wie erwartet zunächst deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April verteuerte sich in den ersten Handelsminuten um bis zu fast 10 Dollar oder 14 Prozent. Es kostete mit 82,37 Dollar so viel wie seit Januar 2025 nicht mehr. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte prozentual ebenfalls zweistellig zu.

Nach den zunächst zweistelligen Zuwächsen zum Handelsbeginn gaben die Ölpreise bis 0.30 Uhr wieder einen Teil ihrer Gewinne ab, lagen aber immer noch mit rund neun Prozent im Plus.

Am Wochenende griffen Israel und die USA den Iran an und töteten dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte ausserdem den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels, ein.

Rund ein Fünftel der globalen Öltransporte passiert täglich die Meerenge. Jede Störung könnte die Energiepreise steigen lassen und die internationalen Märkte verunsichern. Die Staaten des Ölkartells Opec+ hatten am Sonntag beschlossen, die Tagesproduktion zu erhöhen, um Engpässe und zu starke Preisanstiege zu verhindern.

Mutmasslicher Drohnenangriff auf Militärstützpunkt im EU-Staat Zypern

Der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern ist in der Nacht zum Montag mutmasslich von einer Drohne getroffen worden. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in London laut der Nachrichtenagentur PA. Bei dem Vorfall nahe der Hafenstadt Limassol sei niemand verletzt worden. Es gebe Massnahmen zum Schutz der Truppen in der Region. «Die Basis hat reagiert, um unsere Leute zu verteidigen», hiess es demnach weiter. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte es weitere Details geben. Wer die Drohne abgefeuert hatte, war zunächst nicht bekannt.

Nach Informationen der zyprischen Regierung soll es sich um eine «unbemannte Drohne» gehandelt haben, die nur geringen Schaden verursacht hat. In enger Zusammenarbeit mit der britischen Regierung und der Verwaltung der britischen Stützpunkte beobachte man die Lage genau. Der Nationale Sicherheitsrat tage weiterhin ununterbrochen.

Das Vereinigte Königreich beteiligt sich nach eigenen Angaben im Nahen Osten an einem defensiven Militäreinsatz gegen den Iran. Verteidigungsminister John Healey zufolge schiessen britische Flugzeuge Drohnen und Raketen ab, wenn sie diese sehen. Die Einheiten starten demnach unter anderem in Bahrain und auf Zypern. Grossbritannien unterhält dort zwei Stützpunkte.

Angehörige der Basis seien angewiesen worden, an Ort und Stelle zu bleiben und weitere Anweisungen abzuwarten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Einschlägen komme. Explosionen und Sirenen seien auch in der nahegelegenen Stadt zu hören gewesen, berichteten übereinstimmend zyprische Nachrichtenportale.

Verteidigungsminister Healey hatte vor der Gefahr «zunehmend wahlloser iranischer Vergeltungsangriffe» gewarnt. Dem britischen Sender Sky News sagte er, es seien zwei iranische Raketen in Richtung Zypern abgefeuert worden.

Hisbollah bricht Waffenstillstand und greift Israel an

Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat an der Seite des Irans Israel mit Raketen angegriffen. Damit reagiert sie nach eigenen Angaben auf die Tötung des obersten Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, bei einem israelischen Luftangriff am Samstag in Irans Hauptstadt Teheran. Das teilte die vom Iran unterstützte Miliz in der Nacht mit. Kurz darauf begann die israelische Armee nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah im nördlichen Nachbarland zu bombardieren. Augenzeugen berichteten von Explosionen auch in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut, einer Hochburg der Schiiten-Milz.

Man werde gegen die Entscheidung der Hisbollah, sich an den iranischen Gegenangriffen zu beteiligen, vorgehen und nicht zulassen, dass die Miliz eine Bedrohung für den Staat Israel darstellt, teilte die israelische Armee mit.

Es ist das erste Mal seit Beginn einer Waffenruhe zwischen der Hisbollah und Israel im November 2024, dass die vom Iran unterstützte Schiiten-Miliz Israel mit Raketen angegriffen hat. Nach den jüngsten amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran hatte die Miliz den Verbündeten in Teheran ihre Solidarität zugesagt. Die USA und Israel würden von der Konfrontation «nichts ausser Versagen ernten», teilte das Medienbüro der Organisation mit.

Die Hisbollah gilt als einer der stärksten nicht staatlichen Akteure weltweit. Auch nach dem jüngsten Krieg mit Israel, in dem die Miliz stark geschwächt wurde, soll sie noch über Zehntausende Kämpfer und grosse militärische Fähigkeiten verfügen.