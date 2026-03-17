Spektakuläres Naturschauspiel: Lavastrom überquert Strasse und blockiert sie Seit Ende Februar ist der Vulkan Piton de la Fournaise auf der Insel La Réunion aktiv. Am Mittwoch hat die Lava auch die Nationalstrasse erreicht. Jetzt wächst die Sorge vor einem gefährlichen Ozeaneintritt. 16.03.2026

Seit Ende Februar ist der Vulkan Piton de la Fournaise auf der Insel La Réunion aktiv. Am Mittwoch hat die Lava auch die Nationalstrasse erreicht. Jetzt wächst die Sorge vor einem gefährlichen Ozeaneintritt.

Aktuell zirkulieren Videos in den sozialen Medien, die zeigen, wie ein Lavastrom eine Strasse auf der Insel La Réunion überquert. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, als die Lava des ausgebrochenen Vulkans Piton de la Fournaise die Nationalstrasse RN2 erreichte.

Diese musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Dabei wurden keine Personen verletzt. Der Vulkan ist seit Ende Februar aktiv.

Die Insel La Réunion ist eine Insel im Indischen Ozean. Sie liegt im Osten Madagaskars und gehört zu Frankreich. Quelle: Google Maps

Was ist ein Ocean-Entry?

Sollte die Aktivität des Vulkans im selben Ausmass wie bisher weitergehen, dann könnte es zu einem Ocean-Entry kommen, auf Deutsch: Ozeineintritt.

Was ein Ocean Entry ist, und welche Folgen dieser haben würde, erfährst du im Video.

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