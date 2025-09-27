Für Lawrow will Deutschland wie unter Hitler Europa unterjochen

Sergej Lawrow spricht bei der UN-Generalversammlung. dpa

Russlands Aussenminister Lawrow kritisiert die Wiederbewaffnung Deutschlands als Antwort auf den Ukraine-Krieg scharf. Der Putin-Vertraute zieht dabei sogar einen Hitler-Vergleich.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hat die Wiederbewaffnung Deutschlands hart kritisiert.

Der Putin-Vertraute zieht dabei sogar einen Hitler-Vergleich.

Bundeskanzler Friedrich Merz wurde von Lawrow persönlich angegriffen. Mehr anzeigen

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hat Deutschland Eroberungspläne wie zu Zeiten des Nationalsozialismus unterstellt. In Deutschland laufe eine Militarisierung und Re-Nazifierung, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Generalversammlung. Weshalb geschehe das? «Wahrscheinlich mit dem gleichen Ziel, das (Adolf) Hitler hatte: ganz Europa zu unterjochen», sagte der 75-Jährige. Während Hitler dabei versucht habe, der Sowjetunion eine strategische Niederlage zuzufügen, versuche das moderne Deutschland dies nun mit Russland.

Angriff auf Bundeskanzler Merz

Lawrow, der als glühender Befürworter des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen brutalen Angriffskriegs gegen die Ukraine gilt und diesen immer wieder verteidigt, griff auch Bundeskanzler Friedrich Merz persönlich an.

Merz' militaristische Rhetorik nehme ständig zu und er brüste sich damit, die Verfassung geändert zu haben, um Deutschland militärisch wieder zu einer Grossmacht machen zu können, sagte Lawrow. «Wenn ein Mensch, dessen Land faschistische und nazistische Verbrechen, den Holocaust und den Genozid begangen hat, davon redet, dass Deutschland wieder eine militärische Grossmacht werden solle, dann hat er Gedächtnisschwund – und das ist sehr gefährlich.»