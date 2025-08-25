Lehrerin kassiert Millionen-Salär – ohne einen Tag zu arbeiten

In Deutschland sorgt ein bizarrer Fall aus dem Schulwesen für Schlagzeilen. Wie die «Bild» berichtet, war eine Lehrerin aus Duisburg seit August 2009 dauerhaft krankgeschrieben – und erhielt trotzdem weiterhin ihren vollen Lohn. Monatlich sollen zwischen 5051 und 6174 Euro geflossen sein, über die Jahre hinweg rund eine Million Euro.
Die Frau hatte 2003 am Berufskolleg Wesel begonnen zu unterrichten. Nach ihrer Krankschreibung wegen psychischer Probleme reichte sie regelmässig Atteste ein. Als 2015 ein neuer Schulleiter seinen Dienst antrat, wusste er nach eigenen Angaben nicht einmal, dass es die Frau überhaupt gibt. «Ich habe den Namen der Lehrerin noch nie gehört», sagte er gegenüber «Bild».
Erst im Frühjahr 2024 sei der Fall den Behörden aufgefallen. Eine amtsärztliche Untersuchung wurde angeordnet, doch die Lehrerin wehrte sich juristisch dagegen. Sowohl das Verwaltungsgericht als auch das Oberverwaltungsgericht NRW wiesen ihre Klagen zurück.
«Hier stellen sich viele Fragen»
Auch die Politik ist alarmiert. «Für mich stellen sich viele Fragen, weil ich so einen Fall noch nicht erlebt habe», erklärte NRW-Schulministerin Dorothee Feller gegenüber dem WDR. Die Bezirksregierung Düsseldorf prüft nun die Abläufe, verweist jedoch auf das laufende Verfahren.
Hinzu kommt ein neuer Verdacht: Im Internet finden sich Hinweise, dass die Frau seit ihrer Krankschreibung als Heilpraktikerin aktiv war. Ob sie tatsächlich parallel ein zweites Einkommen erzielte, wird derzeit untersucht.
Lehrerinnen und Lehrer geben ihrer Zufriedenheit die Note 4,2
Lehrerinnen und Lehrer sind zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Kollegen, mit den Klassen und dem Unterricht. Negativer sehen sie die integrative Förderung und die Belastung. Insgesamt bewerten sie in der Deutschschweiz ihre Zufriedenheit gemäss einer neuen Studie auf einer Schulnotenskala mit 4,2.
Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer (LCH) präsentierte die Studie am Donnerstag. Für die Deutschschweiz ist es die fünfte Auflage seit den 90er-Jahren. «Grundsätzlich sind Lehrpersonen glücklich im Beruf, aber es gibt Warnsignale», fasste LCH-Zentralpräsidentin Dagmar Rösler die Ergebnisse vor den Medien zusammen.