Lehrerin kassiert Millionen-Salär – ohne einen Tag zu arbeiten

Die Lehrerin unterrichtete schon seit Jahren nicht mehr. Keystone

Eine Lehrerin aus Nordrhein-Westfalen sorgt für Aufsehen: Seit 2009 war sie krankgeschrieben, kassierte aber weiterhin jeden Monat mehrere tausend Euro. Jetzt ermittelt die Schulaufsicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Lehrerin aus Duisburg war seit 2009 krankgeschrieben und erhielt weiter ihr Gehalt.

Insgesamt sollen rund eine Million Euro an sie geflossen sein, berichtet «Bild».

In der Schweiz wäre ein solcher Fall nicht möglich, da die Lohnfortzahlung zeitlich begrenzt ist. Mehr anzeigen

In Deutschland sorgt ein bizarrer Fall aus dem Schulwesen für Schlagzeilen. Wie die «Bild» berichtet, war eine Lehrerin aus Duisburg seit August 2009 dauerhaft krankgeschrieben – und erhielt trotzdem weiterhin ihren vollen Lohn. Monatlich sollen zwischen 5051 und 6174 Euro geflossen sein, über die Jahre hinweg rund eine Million Euro.

Die Frau hatte 2003 am Berufskolleg Wesel begonnen zu unterrichten. Nach ihrer Krankschreibung wegen psychischer Probleme reichte sie regelmässig Atteste ein. Als 2015 ein neuer Schulleiter seinen Dienst antrat, wusste er nach eigenen Angaben nicht einmal, dass es die Frau überhaupt gibt. «Ich habe den Namen der Lehrerin noch nie gehört», sagte er gegenüber «Bild».

Erst im Frühjahr 2024 sei der Fall den Behörden aufgefallen. Eine amtsärztliche Untersuchung wurde angeordnet, doch die Lehrerin wehrte sich juristisch dagegen. Sowohl das Verwaltungsgericht als auch das Oberverwaltungsgericht NRW wiesen ihre Klagen zurück.

«Hier stellen sich viele Fragen»

Auch die Politik ist alarmiert. «Für mich stellen sich viele Fragen, weil ich so einen Fall noch nicht erlebt habe», erklärte NRW-Schulministerin Dorothee Feller gegenüber dem WDR. Die Bezirksregierung Düsseldorf prüft nun die Abläufe, verweist jedoch auf das laufende Verfahren.

Hinzu kommt ein neuer Verdacht: Im Internet finden sich Hinweise, dass die Frau seit ihrer Krankschreibung als Heilpraktikerin aktiv war. Ob sie tatsächlich parallel ein zweites Einkommen erzielte, wird derzeit untersucht.

Auch in der Schweiz gab es kürzlich einen ähnlichen Fall. 20 Monate lang bezog eine frühere Lehrerin in Dübendorf ZH Gehalt, obwohl sie gar nicht mehr angestellt war. Als die Stadt das Geld zurückforderte, zog sie durch alle Instanzen – erfolglos.