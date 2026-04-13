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Grausiger Fund in Bielefeld (D) Mann findet seine Schwester tot in der Kühltruhe

dpa

13.4.2026 - 09:33

In einer Kühltruhe hat die Leiche einer 28-jährigen Frau gelegen. (Symbolbild)
In einer Kühltruhe hat die Leiche einer 28-jährigen Frau gelegen. (Symbolbild)
dpa

Ein Mann ruft die Polizei und berichtet, er habe seine tote Schwester in der Kühltruhe ihrer Wohnung entdeckt. Eine Mordkommission ermittelt. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

DPA

13.04.2026, 09:33

In einer Kühltruhe in Bielefeld ist die Leiche einer 28-jährigen Frau entdeckt worden. Der Bruder der Toten habe am Sonntagabend den Notruf gewählt und der Polizei von seinem Fund berichtet, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Man stehe aber noch ganz am Anfang.

Die Spurensicherung sei schnell am Fundort in der Wohnung der 28-Jährigen gewesen, hiess es weiter. Aufgrund der Gesamtumstände gehe man von einem gewaltsamen Tod der Frau aus. 

Eine Obduktion werde aber voraussichtlich erst am Dienstag möglich sein, hiess es. Man müsse zunächst warten, bis der Leichnam aufgetaut sei. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

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