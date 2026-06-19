Baby aus Kinderwagen entführt – jetzt findet die Polizei eine Leiche

Leiche eines Babys bei Suche nach vermisstem Jungen entdeckt – Gallery Die Polizei hatte stundenlang gesucht. Bild: dpa Grosse Suchaktion in Renningen (D). Bild: dpa Das Baby wurde seit Mitternacht vermisst. Bild: dpa Leiche eines Babys bei Suche nach vermisstem Jungen entdeckt – Gallery Die Polizei hatte stundenlang gesucht. Bild: dpa Grosse Suchaktion in Renningen (D). Bild: dpa Das Baby wurde seit Mitternacht vermisst. Bild: dpa

Ein Baby verschwindet spurlos, dann wird eine Leiche in der Nähe gefunden. Die Polizei hat einen Verdacht, wer der tote Säugling sein könnte.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Suche nach einem vermissten Säugling haben Ermittler bei Renningen eine Babyleiche entdeckt.

Die Polizei prüft derzeit, ob es sich um den seit Donnerstagabend verschwundenen drei Monate alten Jungen handelt.

Die Umstände des Todes sind noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Mehr anzeigen

Auf der Suche nach einem vermissten Säugling in Renningen bei Stuttgart (D) haben die Ermittler die Leiche eines Babys gefunden. «Dabei könnte es sich um den vermissten Jungen handeln», teilte die Polizei mit. Die Leiche sei zwischen Renningen und dem Ortsteil Malmsheim gefunden worden und werde nun identifiziert.

Der Sprecher machte keine weiteren Angaben dazu, wie der Säugling gefunden wurde. Ebenso gab es keine Auskunft zu den Umständen seines Todes. Das sei Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, sagte der Polizist.

Junge wurde seit kurz vor Mitternacht vermisst

Der drei Monate alte Junge war laut Polizei seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst worden. Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes oder einen Verdacht hatte es demnach zunächst nicht gegeben.

Nach Angaben der Polizei lag das Kind zuletzt in einem Kinderwagen und war unbeaufsichtigt. Sie machte keine Angaben dazu, wo der Wagen gestanden haben soll, dieser fehle aber nicht. Die Vermisstenanzeige hätten die Eltern gestellt.

Gross angelegte Suche

Bei der Suche nach dem Säugling setzte die Polizei neben 50 Beamten, 40 Suchhunden des Deutschen Roten Kreuzes, Helikoptern und Drohnen mit Wärmebildkameras auch Leichenspürhunde ein.

Kräfte von Rettungsdiensten wie dem DRK versammelten sich am Morgen zudem auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt, um zu unterstützen. Auch die Bereitschaftspolizei war mit im Einsatz.

Die rund 18'000 Einwohner zählende Stadt Renningen liegt westlich von Stuttgart und ist rund 25 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt.