Vater und Freund enthüllen Leiche von Laura Dahlmeier wird nie geborgen werden können

Sven Ziegler

16.10.2025

Grosse Trauer um Biathlon-Legende Laura Dahlmeier.
Grosse Trauer um Biathlon-Legende Laura Dahlmeier.
Imago

Drei Monate nach dem Tod von Laura Dahlmeier berichten ihr Vater und Familienfreund Thomas Huber, wie sie von dem Unglück im Karakorum erfuhren. Die Leiche der 31-jährigen Bergsteigerin ist bis heute unauffindbar.

Sven Ziegler

16.10.2025, 15:40

16.10.2025, 16:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laura Dahlmeier starb Ende Juli bei einem Steinschlag am Laila Peak in Pakistan.
  • Freund Thomas Huber hielt bis zuletzt an der Hoffnung fest, sie retten zu können.
  • Ihr Vater bestätigt, dass ihre Leiche nie gefunden wurde – die Familie trauert weiter.
Mehr anzeigen

Der Tod von Laura Dahlmeier hat nicht nur die Bergsteigerwelt erschüttert, sondern auch Millionen von Menschen tief bewegt. Nun sprechen ihr Vater Andreas Dahlmeier und Familienfreund Thomas Huber über die letzten Stunden der zweifachen Olympiasiegerin.

Der tragische Unfall ereignete sich am 28. Juli am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge. Dahlmeier war mit ihrer Seilpartnerin unterwegs, als sie auf rund 5700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen wurde. Trotz sofortigem Notruf war schnell klar, dass jede Bergung zu gefährlich wäre – ein Wunsch, den Dahlmeier selbst zuvor geäussert hatte: Niemand solle ihretwegen sein Leben riskieren.

Freund Thomas Huber, selbst erfahrener Extrembergsteiger, schildert jetzt, drei Monate nach dem Tod, im «Spiegel» die dramatischen Stunden nach dem Unglück: «Ich ging davon aus, dass wir eine Chance haben, sie zu retten», sagt er. «Mir war klar, dass die Nacht für sie in der Wand hart werden würde. Ich dachte nur: Laura, halte durch.»

Dahlmeiers Leiche wird nie geborgen werden

«Mir war klar, dass wir alles mobilisieren müssen», erinnert sich Huber. Über Satellitenkontakt erreichten er und andere Bergsteiger eine nahegelegene US-Expedition am Masherbrum. Gemeinsam machten sie sich mit Helikoptern auf den Weg, um Dahlmeier zu suchen. «Ich hoffte, dass sie noch lebt», sagt Huber.

Als die Nachricht ihres Todes schliesslich bestätigt wurde, informierte Huber den Vater. «Und dann haben wir beide geweint», erzählt er im Interview.

Für die Familie ist der Verlust besonders schwer, weil Dahlmeiers Leiche bis heute nicht gefunden wurde.

Vier Freunde, vier Schicksale. Die tödliche Serie von Laura Dahlmeiers Kletter-Clique

Vier Freunde, vier SchicksaleDie tödliche Serie von Laura Dahlmeiers Kletter-Clique

«Wir hätten Laura gern nach Hause gebracht», sagt ihr Vater. «Aber es war nicht möglich, sie zu holen. Es war zu gefährlich. Als Thomas später noch einmal hinaufstieg, war sie nicht mehr auffindbar.»

Zum Abschied brachte der Alpinist am Fuss der Gipfelwand eine kleine Gedenktafel an. Er filmte die Stelle und zeigte die Aufnahmen später der Familie. «Es ist ein wunderschöner Ort, wo Laura jetzt ihre Ruhe findet», sagt er.

Für ihren Vater ist das ein kleiner Trost. «Es besteht keine Chance mehr, sie zu bergen. Aber sie bleibt dort, wo sie glücklich war – in den Bergen.»

