Diese Aufnahme von Google Street View führte die Ermittler zum Ziel. Google Street View

Ein Fahrzeug von Google Street View liefert entscheidende Hinweise zu einem Mordfall in Spanien, indem es den Täter bei einer verdächtigen Aktion filmt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schnappschuss von Google Street View hat in Spanien zur Aufklärung eines Mordes geführt.

Sie zeigten einen Mann, der einen grossen Sack in den Kofferraum lud.

Die Polizei nahm den Mann und seine Nachbarin am 12. November fest. Mehr anzeigen

Ein ungewöhnlicher Schnappschuss von Google Street View hat in Spanien zur Aufklärung eines Mordes geführt. In dem kleinen Dorf Tajueco wurde ein Mann dabei gefilmt, wie er einen verdächtigen weissen Sack in den Kofferraum seines Autos lädt. Diese Aufnahme führte die Ermittler auf die Spur des Täters.

Der Fall dreht sich um den 33-jährigen Kubaner JLPO, der seit November 2023 vermisst wird. Seine verstümmelten Überreste wurden später auf einem Friedhof in Andaluz entdeckt. Die Dorfbewohner zeigten sich damals schockiert, dass ein solches Verbrechen in ihrer ruhigen Gemeinde geschehen konnte.

JLPO war in die Provinz Soria gereist, um seine Frau zu besuchen, die dort lebte. Bei seiner Ankunft erfuhr er von ihrer Affäre mit dem 48-jährigen Nachbarn Manuel Isla Gallardo, auch bekannt als der «Wolf von Tajueco». Berichten zufolge planten die beiden den Mord an JLPO.

Ermittlungen ohne Erfolg – bis jetzt

Die Familie des Vermissten alarmierte die Polizei, als er spurlos verschwand. Die Ermittlungen verliefen zunächst ohne Erfolg, bis die Google Street View Bilder auftauchten. Sie zeigten einen Mann, der einen grossen Sack in den Kofferraum lud, bekleidet mit einer Jacke des lokalen Fussballclubs CD Numancia.

Die Polizei nahm nun den Mann und seine Nachbarin am 12. November fest. Beide befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die forensischen Untersuchungen der Leichenteile auf dem Friedhof sind aufgrund des Verwesungszustands schwierig, doch die Polizei vermutet stark, dass es sich um JLPO handelt.

Google Street View, ein Dienst von Google Maps und Google Earth, ermöglicht es Nutzern, virtuell durch Strassen weltweit zu navigieren. Die 360-Grad-Bilder werden von speziell ausgestatteten Fahrzeugen aufgenommen, die regelmässig aktualisiert werden.

In diesem Fall hat Google Street View entscheidende Beweise geliefert, die zur Aufklärung eines Mordes führten, der sonst möglicherweise ungelöst geblieben wäre.