Amokfahrer von Leipzig war kurz zuvor in Psychiatrie

Auto fährt in Menschengruppe: Was wir wissen – und was nicht Leipzig, 04.05.2026: In der Leipziger Innenstadt fährt am Montagnachmittag ein Auto in eine Menschengruppe. Zwei Menschen kommen dabei ums Leben. Mindestens drei weitere werden schwer verletzt. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Bisher ist klar, dass der Fahrer festgenommen werden konnte – die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes in mindestens zwei Fällen. Sie geht von einer Amoktat aus. Der mutmassliche Täter ist ein 33‑jähriger Deutscher, wohnhaft in Leipzig. Er liess sich widerstandslos festnehmen. Bevor sein Wagen zum Stehen kam, kam es zu einer Kollision. Danach brachte er das Auto selbst zum Stillstand. Weiterhin unklar ist bisher noch das Motiv. Auch der genaue Ablauf der Fahrt, einschliesslich der Umstände der Kollision, wurden bisher nicht im Detail erläutert. Es sollen über 80 Personen vom Unfall betroffen sein, doch zum Zustand der allermeisten von ihnen liegen noch keine detaillierten Angaben vor. 05.05.2026

Nach der tödlichen Amokfahrt in Leipzig mit zwei Opfern rückt der mutmassliche Täter stärker in den Fokus. Neue Berichte zeigen: Der 33-Jährige hielt sich kurz vor der Tat noch in einer psychiatrischen Einrichtung auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der mutmassliche Amokfahrer von Leipzig war einen Tag vor der Tat noch in psychiatrischer Behandlung.

Die Hintergründe der Entlassung sind unklar und werfen neue Fragen auf.

Die Ermittlungen laufen wegen Mordes, ein politisches Motiv wird derzeit ausgeschlossen. Mehr anzeigen

Nach der tödlichen Fahrt durch die Leipziger Innenstadt verdichten sich die Hinweise auf den psychischen Zustand des mutmasslichen Täters. Wie mehrere deutsche Medien berichten, befand sich der 33-jährige Deutsche noch am Tag vor der Tat in einer psychiatrischen Einrichtung.

Am Montag raste der Mann mit einem Auto durch eine belebte Fussgängerzone. Zwei Menschen – eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann – kamen ums Leben. Dutzende weitere Personen waren betroffen, mehrere wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes in zwei Fällen sowie wegen versuchten Mordes.

Psychiatrie-Aufenthalt wirft Fragen auf

Besonders brisant: Der Mann soll sich laut «Bild» selbst in die Einrichtung begeben haben, sie jedoch kurz darauf wieder verlassen haben müssen. Offenbar geschah dies nicht freiwillig, sondern im Zusammenhang mit auffälligem Verhalten gegenüber anderen Personen.

Unter welchen Umständen die Entlassung genau erfolgte, ist bislang unklar. Fest steht jedoch: Eine zwangsweise Unterbringung wäre nur möglich gewesen, wenn eine akute Gefährdung für ihn selbst oder für Dritte bestanden hätte.

Ob eine solche Gefahr von den zuständigen Stellen anders eingeschätzt wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Tat ohne politisches Motiv

Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Hinweise auf ein politisches oder religiöses Motiv gibt es nach aktuellem Stand nicht.

Der Mann liess sich nach der Tat ohne Widerstand festnehmen. Medienberichten zufolge soll er während der Fahrt und auch danach apathisch gewirkt haben.

Nach seiner Festnahme wurde er ärztlich untersucht. Demnach gilt er aktuell als nicht haftfähig und befindet sich wieder in einer psychiatrischen Einrichtung.

600 Meter durch die Innenstadt

Die Tat selbst spielte sich innerhalb weniger Minuten ab – mit verheerenden Folgen. Der Wagen fuhr mehrere hundert Meter durch eine stark frequentierte Einkaufsstrasse und erfasste zahlreiche Menschen.

Erst ein Poller stoppte die Fahrt. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen, panischen Passanten und Verletzten auf der Strasse.

Warum es zu der Tat kam, ist weiterhin unklar. Auch die genaue Rolle des vorherigen Klinikaufenthalts ist noch nicht abschliessend geklärt.