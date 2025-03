«Alle diese Super-Macho-Typen küssen den A**** eines anderen Mannes»

Triker-Krallen Oh ja da hat Trumpeli recht, er ist der Grösste im ganzen Universum " die größte Lachnummer" über den lachen mit Sicherheit auch schon die grünen Männchen!! 🤣🤣🤣🤣

Littlfox Als ich finde auch, dass er der Grösste aller Zeiten ist. Fragt sich nur, worin. So kann jeder ausfüllen: Trump ist der grösste __________ aller Zeiten. Ich fülle es nicht aus, sonst verstösst das Wort gegen die Regeln ...! Höchstens: es fängt mit Sch ... an. 🧐

Epidot Littlfox Fängt es mit "A" an und endet zufällig mit "H"?

Radiesli Donald Trump(f) ist eben auch ein "alter Mann" der nicht aufhören kann. Wie Leute, die mit ü75 noch autofahren.

Littlfox Radiesli Demnach: Ab Alter 75 kein Fahrausweis mehr? Wollen Sie älteren Menschen deren Mobilität klauen - ein wichtiges Moment in ihrem Leben? Oder auf die öV zwingen? Wo sonst noch wollen Sie ältere Menschen ausgrenzen - nur weil sie alt geworden sind? 😵

Geantleman Radiesli Dann aber für die 18-30 jährigen auch Fahrverbot. Die prodizieren mit ihren (geleasten) überdimmensionierten Boliden am meisten Unfälle

Seeadler68 Radiesli Jetzt kommt das Radiesli mit dem Vergleich von Ü75 Autofahrer. was soll das jetzt mit dem anderen zu tun haben. Mal sehen ob das Radiesli auch den Fahrausweis abgibt, wenn es den Ü75 sein wird.

Epidot Radiesli Danke fürs Kompliment! Ich bin im 78-igsten Lebensjahr und fahre immer noch Motorrad.

Dumeufle9 Radiesli Warten Sie mal,bis Sie 75 Jahre alt sind,geht schneller als Sie denken !

Aber dann sofort den Ausweis abgeben !!!

Beobachter63 Also die Arroganz von Trump ist auf jedenfalls die grösste aller Zeiten. !

Teuwioffog13 Ja, die Rede von Giuliani passt perfekt zu DT! DT hatte nämlich einen ehemaligen McCarthy- (McCarthy-Ära) und Mafia-Anwalt namens Roy Marcus Cohn, den DT (Anfang der 70er Jahre bis 1986) in alle Machenschaften eingeweiht hatte.

Geantleman Riesiger Dachschaden, kann man nicht mehr reparieren.

Libero16 Der grösste aller Zeiten ist und bleibt Muhammed Ali. Und Elvis hatte nebst der Gitarre vor allem eine Stimme. Aber es gibt durchaus Parallelen zwischen den beiden Herren. Elvis war ein Showman und geldgieriger Rassist mit bescheidenem intellektuellen Fähigkeiten. Und verlor mit zunehmendem Alter die Kontrolle über sich und sein Leben. Und wurde toxisch. Wie sein präsidialer Konkurrent ohne Gitarre.

Rumpelstilzchen Soso, der Grösste aller Zeiten? Klar ist er doch! Lasst ihm den Glauben, einem Verrückten widerspricht man nicht, das hat meine Mama schon immer gesagt. Kennt ihr das Märchen vom Fischer und seiner Frau? Die am Schluss nachdem sie Päpstin war auch Gott werden wollte und nach einem Donnerschlag wieder in der ärmlichen Holzhütte sass. Lassen wir ihn also machen, er steht kurz vor dem Durchstarten, den Rest bekommt er dann - hoffentlich - am 5. November!

latzhose62 Grössenwahn eines durchschnittlichen Amerikaners ... Politiker in diesem Land sind schon seit der Unabhängigkeit so. Sie morden auf der ganzen Welt, beuten aus und vernichten die Erde systematisch und bewusst.

Er ist nur einer aus der ganzen Reihe von Dummköpfen. Es liegt wohl am System selber, dass man auf die Idee kommt, das kapitalistische Wirken auch nur annähernd eine Demokratie zu nennen.

KlarerKopf Nun, zum Glück können die Schweizer nicht wählen. Der Amerikaner leidet unter der Misswirtschaft der Biden Regierung . Warum ändert Harris nicht jetzt schon und in den letzten 3.5 Jahren die Politik. Sie kann gar nichts , ausser jünger und eine Frau. Diese einseitige Propaganda der CH Medien erinnert an Russland und andere diktatorische Regime. Pfui. Meldet mal eine gute Nachricht über Trump - Fehlanzeige! Hoffentlich gewinnt Trump - ansonsten gute Nacht Europa/Westen.

hanspeter KlarerKopf so ein quatsch. in russland würden sie nach so einer mitteilung wohl im knast landen. der vergleich ist absurd. und was soll gutes über DT geschrieben werden? dass er anderen die pest an den hals wünscht, andere als minderwetig betrachtet, er gottgleich der beste mensch sei? also sagen sie uns doch bitte, welche gute nachricht sie über DT zu vermelden haben, bitte. und ich erinnere gern daran, dass die jetzige regierung bei diversen gesetzesvorlagen von den anhängern von DT an deren verwirklichung gehindert wurden. übrigens auch an massnahmen, die sie selber vorgeschlagen hatten. aber als Biden sie vorbrachte, hat man sie blockiert.

hanspeter so überhebliche, eingebildete menschen gab es, gibt es. ringsum kann man solche antreffen. die menschen sind vielfältig. jeder hat wohl irgendwann eine macke. die frage ist nur, weshalb die (er) von so vielen unterstützt werden. es fällt mir schwer, all diese leute in die gleiche schublade zu stecken. ich verstehe trotzdem nicht, wie man einem mann, der so total eingebildet ist, so viel lügen erzählt, alle anderen für blöd erklärt, nacheifern kann. zu was sowas führen kann, hat die geschichte immer wieder gezeigt. fast immer ist das katastrophal ausgegangen. jüngere beispiele sind napoleon, hitler, stalin, mao... ich hoffe einfach, dass trump nicht hier eingereiht werden muss.

Seeadler68 Die grössten aller Zeiten sind die Amerikaner, welche einen solchen als Präsidenten wählen. Leider schon mal passiert und wird wahrscheinlich am 5. November wieder passieren. Leider......

schnauzmann Habe die Netiquette gelesen - gemäss deren Regeln darf ich also gar nichts schreiben...

Reijauvis20 Ich bin der grösste Idiot aller Zeiten wäre hier als Titel wohl passender gewesen.

Jack @Radiesli ...ich bin noch nicht soweit...ABER ich kenne mind. zwei ältere Menschen die sind deutlich über 75J und fahren besser Auto als mancher unter 30J.... siehe Unfallstatistik....noch was ---verallgemeinern ist nicht immer ok.

robbingwood0815 Kimmel ist ein typischer Opfer unter den Comedians.

Die Geschichten, Ansichten und Selsteinschätzungen des «Grumpy Oldman» werden rasend schnell absurder/bizarrer, sodass sie sich nur noch bedingt ins Komische/Absurde übersteigern lassen (das sind sie ja schon).

Vergangen die Zeiten, als sich der Alte noch freuen konnte drüber, dass er artig fünf Begriffe in der richtigen Reihenfolge erinnern konnte – bezeichnete sich nach diesem Früherkennungs-Reihentest für Alzheimer/Demenz fröhlich als «stable Genius», weil ihm dies geglückt war ...

Das war mal lustig – inzwischen ist er NUR noch gefährlich in seiner fix etablierten Ignoranz/Selbstüberhöhung – das ist halt nicht mehr wirklich lustig.

Epidot In Europa würde man einen solchen Möchtegern in die Psychiatrie stecken.

Optimistin Ich staune immer wieder, dass trotz all der Lügen, seinen sexistischen Sprüchen, den unsäglichen Angriffen auf K. Harris ("sie ist dumm" und über ihr Lachen sind geradezu harmlos), neuerdings über die jüdischen Wählenden, weil sie mitschuldig sind, wenn er verliert... es noch so viele Leute gibt, die DT wählen wollen.

An die Redaktion: Der Beitrag von Hanno widerspricht meines Erachtens auf krasse Weise der Netiquette. Denn es ist nichts anderes als eine Aufforderung einen unliebsamen Menschen zu eliminieren. Und es ist eine eklatanter Affront gegenüber den Opfern dieser scheusslichen Anschläge. (Ich beziehe nicht Stellung für die eine oder andere Seite in diesem furchtbaren Krieg)