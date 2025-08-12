  1. Privatkunden
Beim Wildcampen erwischt Schweizer Touristen verschmieren Leuchtturm auf Sardinien – Anzeige

SDA

12.8.2025 - 11:12

Der Leuchtturm Capo Ferrato an der Südostküste Sardiniens.
Der Leuchtturm Capo Ferrato an der Südostküste Sardiniens.
IMAGO/Depositphotos

Zwei Schweizer Touristen sind auf Sardinien angezeigt worden, weil sie einen Leuchtturm besprühten und mit einer Gruppe dort wild campierten.

Keystone-SDA

12.08.2025, 11:12

12.08.2025, 11:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Schweizer Touristen wurden auf Sardinien angezeigt, weil sie einen Leuchtturm besprühten.
  • Alle Mitglieder der Gruppe mussten eine Geldbusse zahlen.
  • Die sardinischen Behörden ertappten die Touristen an der Südostküste Sardiniens beim Sprayen.
Mehr anzeigen

Zwei Schweizer Touristen sind auf der italienischen Insel Sardinien verzeigt worden, weil sie einen Leuchtturm verschmierten. Sie gehören zu einer Gruppe, die beim Leuchtturm wild campierte.

Deshalb mussten alle Mitglieder der Gruppe eine Busse bezahlen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete. Der Meldung zufolge hatte die lokale Behörde einen Hinweis auf die Anwesenheit der Schweizer Gruppe beim Leuchtturm von Capo Ferrato erhalten. Dieser befindet sich an der Südostküste Sardiniens.

Als die Forstbehörde vor Ort nachschaute, überraschten die Behörden die Schweizer Touristen beim Sprayen.

