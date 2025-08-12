Experte schlägt Alarm: «Leute werden sterben»

US-Gesundheitsminister will Gelder für mRNA-Impfstoffe streichen STORY: In einem Video hat der seit Jahren als Impfskeptiker bekannte US-Gesundheitsminister Robert Kennedy Junior angekündigt, rund eine halbe Milliarde US-Dollar an Bundesmitteln für die Entwicklung neuer mRNA-Impfstoffe zu streichen. Verträge mit Impfstoffprojekten zur Bekämpfung von Atemwegserkrankungen sollen beendet werden, kündigte der Minister an. Kennedy sagte, das Gesundheitsministerium wolle stattdessen in, Zitat, «bessere Lösungen» investieren. Der Gesundheitsminister kritisierte die mRNA-Impfstoffe und sagte, dass man sich als Ersatz für die in Schwierigkeiten geratenen mRNA-Programme nun auf die Entwicklung sicherer und breiter angelegter Impfstoffstrategien konzentrieren werde. Experten für Infektionskrankheiten halten die in Impfstoffen verwendete mRNA-Technologie allerdings für sicher. Und ihr wurde eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2020 zugeschrieben. 06.08.2025

Robert F. Kennedy Jr. stoppt 22 mRNA-Projekte, weil sie angeblich unnütz seien. Dass nun Jerome Adams mit sehr deutlichen Worten widerspricht, ist bemerkenswert: Donald Trump hat ihn 2016 zum obersten Arzt gemacht.

«‹Fox News› bejubelte RFK Jr. jahrelang. Dann kam seine jüngste Impfstoff-Ankündigung», titelt der US-Sender MSNBC: Die Konkurrenz habe Robert F. Kennedy Jr. hochgejubelt, um Donald Trump wieder ins Weisse Haus zu hieven.

Sie priesen ihn als «Reformer» und «wahren Kämpfer für das Gesundheitswesen» an, der «die Fähigkeiten, das Wissen und die Erfahrung» habe, die man für den Job brauche. Die jüngste, weitreichende Ansage, die USA würden die Entwicklung von mRNA-Technolgie stoppen, sei «Fox News» dagegen kaum eine Schlagzeile wert gewesen.

Der Gesundheitsminister «hat Bundesmittel gestrichen, die eine neue Welle von Heilungsmöglichkeiten hätten einleiten können», ärgert sich MSNBC. Noch weiter geht Jerome Adams: «Menschen werden sterben, weil wir die Mittel für diese Technologie kürzen», warnt der frühere Surgeon General. Das ist quasi der oberste Arzt der USA, den der Präsident ernennt.

Was für ein Problem hat RFK Jr. mit der mRNA-Technologie? Der 71-Jährige behauptet, sie «birgt mehr Risiken als Vorteile für diese Atemwegsviren». Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass «mRNA-Impfstoffe nicht gut gegen Viren wirken, die die oberen Atemwege befallen». Sie würden sogar Mutationen in den Viren fördern und Pandemien verlängern.

Kennedy-Behauptungen «einfach nicht wahr»

22 entsprechende Projekte seien deshalb gestoppt worden, was knapp 500 Millionen Dollar einspare. Jerome Adams, der 2016 notabene von Donald Trump zum Surgeon General gemacht worden war, widerspricht: Kennedys Aussagen zur Effektivität von mRNA-Impfstoffen seien «einfach nicht wahr», erklärt er «CBS News».

«Wir wissen, dass nach den vorsichtigsten Schätzungen bis zu zwei Millionen Menschenleben durch die mRNA-Technologie gerettet wurden», so Adams. «Sie hat uns geholfen, den COVID-19-Impfstoff in Rekordzeit zu entwickeln. Und das ist ehrlich gesagt die grösste Errungenschaft von Präsident Trump.»

Ohne das mRNA-Verfahren hätte die Entwicklung eines Impfstoffes eineinhalb bis zwei Jahre länger gedauert, ist sich der Arzt sicher. Donald Trump hatte den Corona-Impfstoff mit der Operation Warp Speed forciert, die öffentliche Hand und die Privatwirtschaft zusammengeführt hatte.

Was mit der mRNA-Technologie schon erreicht wurde

Dieser Effort könne gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, meint «Die Operation Warp Speed war – egal ob man Republikaner oder Demokrat ist – eines der unglaublichsten Dinge, die jemals in diesem Land getan wurden», hat der 79-Jährige selbst kürzlich über die Pandemie-Zeit gesagt.

Adams stimmt zu: Trump hätte für diese Leistung einen Nobelpreis verdient. Dass sein Gesundheitsminister das nun untergrabe, nennt der Doktor «faszinierend». Er beschreibt mRNA als ein «natürliches Molekül, das in jedem Körper ist. Es ist wie ein Rezept, das dem Körper erzählt, wie man ein Protein macht.»

Schon vor der Pandemie habe die Technik gute Dienste geleistet – und Impfstoffe oder neue Behandlungsmethoden ermöglicht. Adams nennt etwa das maligne Melanom alias schwarzer Hautkrebs, HIV, das Zika-Virus oder die Grippe. «Solche Fortschritte wird es jetzt nicht mehr geben.»