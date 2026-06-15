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Trotz Waffen-Deal Israel setzt Luftangriffe im Süden des Libanons fort

SDA

15.6.2026 - 09:17

ARCHIV – Ein Fahrzeug der libanesischen Armee fährt an beschädigten Gebäuden im Dorf Dibbine im Südosten des Libanon vorbei. Die israelische Armee hat ihre Angriffe im südlichen Libanon nach dortigen Angaben trotz des verkündeten Rahmenabkommens im Iran-Krieg vorerst fortgesetzt. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa/Archivbild
ARCHIV – Ein Fahrzeug der libanesischen Armee fährt an beschädigten Gebäuden im Dorf Dibbine im Südosten des Libanon vorbei. Die israelische Armee hat ihre Angriffe im südlichen Libanon nach dortigen Angaben trotz des verkündeten Rahmenabkommens im Iran-Krieg vorerst fortgesetzt. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa/Archivbild
Keystone

Trotz des angekündigten Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran gehen die Kämpfe im Libanon vorerst weiter. Israelische Streitkräfte griffen nach libanesischen Angaben auch am Montagmorgen Ziele im Süden des Landes an. Gleichzeitig meldete Israel neue Angriffe der Hisbollah.

Keystone-SDA

15.06.2026, 09:17

15.06.2026, 09:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trotz des angekündigten Iran-Abkommens meldet der Libanon weitere israelische Angriffe im Süden des Landes.
  • Die israelische Armee erklärte ihrerseits, eine aus dem Libanon gestartete Drohne abgefangen zu haben.
  • Die Hisbollah bekannte sich zu neuen Angriffen auf israelische Soldaten und Stellungen.
  • Viele Bewohner im Südlibanon fürchten deshalb, dass die Kämpfe trotz diplomatischer Fortschritte weitergehen.
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Die israelische Armee hat ihre Angriffe im südlichen Libanon nach dortigen Angaben trotz des verkündeten Rahmenabkommens im Iran-Krieg vorerst fortgesetzt.

Israel habe unter anderem die Umgebung der Stadt Nabatija angegriffen, berichtete die Staatsagentur NNA am Morgen. Bei einem Drohnenangriff habe es mehrere Verletzte gegeben.

Augenzeugen berichteten ebenfalls von neuen israelischen Angriffen im Raum der strategisch wichtigen Stadt. Libanesische Sicherheitskreise berichteten von Angriffen im Südlibanon mit Artillerie und Drohnen durch die Nacht und bis in die Morgenstunden mit einer vorübergehenden Pause. Der Beschuss und die Drohnenangriffe gingen demnach am Morgen aber weiter.

Israel: Drohne aus dem Libanon abgefangen

Von Israel gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Israels Armee berichtete aber von neuen Angriffen in der Nacht auf israelisches Gebiet. Die Flugabwehr habe eine aus dem Libanon kommende Drohne abgefangen, teilte die Armee mit.

Auch die Hisbollah beanspruchte neue Angriffe für sich. Sie habe unter anderem israelische Soldaten im südlichen Libanon, etwa in der Nähe der wichtigen Burg Beaufort, und einen Artillerieposten angegriffen.

Angst vor weiteren Angriffen im Libanon

Trotz der Ankündigung zum Iran-Krieg befürchteten viele Libanesen, die vor Angriffen flohen, weitere Bombardierungen. «Wir hören immer noch von israelischem Beschuss in unserer Gegend», sagte ein Mann namens Ali, der aus der Nähe der Küstenstadt Tyrus stammt.

Die von der Hisbollah betriebene Zivilschutzorganisation warnte Anwohner, nicht voreilig in ihre Häuser zurückzukehren. Anwohner sollten auch keine verdächtigen Objekte anfassen und keine beschädigten Häuser betreten, weil diese einstürzen könnten.

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