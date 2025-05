«Liebe ist nicht blind – sie ist woke»

Late-Night-Host Bill Maher. YouTube/Real Time with Bill Maher

Bill Maher schiesst mal wieder gegen woke Kultur: Der Late-Night-Host regt sich tüchtig über das Finale der Dating-Show Love is Blind auf, bei der die Braut den Bräutigam abgesägt hat – weil der nicht engagiert genug sei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Protagonist von «Real Time with Bill Maher» nimmt das Staffelfinale der US-Kuppelshow Love is Blind aufs Korn.

Braut Sara hat dabei Bräutigam Ben am Altar stehengelassen, weil der sich nicht mit der Black-Lives-Matter-Bewegung beschäftigt hat und sich nicht unwohl in Gegenwart der LGBTQ+-Gemeinde fühlt.

Bill Maher unterstellt jungen Frauen, viel zu hohe Ansprüche zu haben, ohne dass sie selbst diese erfüllten.

Der bekennende Demokrat warnt seine Partei, nicht ähnliche Pfade zu beschreiten, wenn sie die Trump-Regierung ablösen will. Mehr anzeigen

Late-Night-Host Bill Maher hat mit seinem Treffen mit Donald Trump für Aufsehen gesorgt: In seinen darauffolgenden Shows hat sich der 69-Jährige allerdings nicht mit Kritik an dem US-Präsidenten zurückgehalten.

Um diese soll es in der neuesten Folge der HBO-Show «Real Time with Bill Maher» aber nicht gehen. «Bevor sie es mit Donald Trump aufnehmen können, müssen die Demokraten darüber entscheiden, welcher Flügel ihrer eigenen Partei am besten dazu geeignet ist, [die Partei] aus der Wildnis zu führen», stellt Maher seine neueste «Neue Regel» vor.

«Wenn ich das sage, werden Sie sicher erraten, an welches News-Ereignis der vergangenen Woche ich denke: das Finale der achten Staffel von Love is Blind.» Für all' jene, die die Dating-Show auf Netflix nicht gesehen haben, die in einer Hochzeit enden sollte, fasst der Moderator zusammen, was passiert ist.

«Die Braut – eine eindrückliche und attraktive Krankenschwester namens Sara Carton –, hat von ihrer Traumhochzeit mit dem Verkäufer Ben Mezzenga Abstand genommen. Sie standen schon in voller Montur am Altar, als Sara ihrem Mann eröffnete, dass sie es einfach nicht durchziehen konnte», erklärt Maher.

«Liebe ist nicht blind – sie ist woke»

«Hat er sie betrogen? Sie misshandelt?», fragt der New Yorker. «Nein, es war wegen Black Lives Matter (BLM). Denn wenn es etwas gibt, was wir über die jungen, liberalen Frauen von heute wissen, ist es, dass sie einen sehr, sehr hohe Standards bei allem haben.» Beinahe-Bräutigam Ben sei zwar gar kein Rassist, doch er habe in der Sache nicht genug getan.

Kandidatin Sara aus der Reality-TV-Show Love is Blind. YouTube/Real Time with Bill Maher

Im Einspieler ab Minute 1:17 berichtet Sara nach der geplatzten Hochzeit ihrer Mutter und ihrer Schwester von ihrer Gefühlslage. Als sie Ben auf BLM angesprochen habe, habe der gesagt: «Ich denke, ich habe nie wirklich gross darüber nachgedacht.» Der bekennende Demokrat kommentiert bissig: «Das war der Punkt, an dem sie realisiert hat, dass sie lieber alleine stirbt. Denn Liebe ist nicht blind – sie ist woke.»

Zu Saras «Verteidigung» bringt Maher an, dass Ben nicht nur in diesem Punkt versagt habe. Der Show-Kandidat habe auch zu den Themen Impfungen und trans Menschen keine grosse Meinung gehabt. «Saras Schwester ist lesbisch, und als sie das Ben erzählt hat, hat Ben gesagt, er habe ‹überhaupt kein Unwohlsein bei dieser Gemeinschaft›.»

«Okay, du bist eine viel bessere Person»

Maher erhebt die Stimme: «Nicht gut genug, Ben! Ich denke, was du sagen wolltest ist: ‹F*** yeah, ich liebe es!›» Dann wird er ernst: «Lasst mich euch das sagen, Leute: Wenn die Standards auf der Linken so hoch liegen und Politik zu einer solchen Spassbremse wird, werden wir nie mehr eine Wahl gewinnen – oder irgendwelche Babys haben.»

Maher kommt in Fahrt: «Diese Neigung von bestimmten Liberalen, immer und umgehend zu exkommunizieren, statt zu kommunizieren, ist das, was sie so unsympathisch macht.» Es tue ihm aber auch Leid, das Thema an Sara aufzumachen. Er ruft ihr zu: «Schau dir diesen Kerl an: Was hast du erwartet?»

Was hat Sara von Ben erwartet? Zu viel, meint Maher. YouTube/Real Time with Bill Maher

Dann wendet sich der bekennende Atheist direkt an Sara: «Okay, du bist eine viel bessere Person, als er es ist. Du gewinnst! Und mit gewinnen meine ich verlieren. Erst können wir keine Leute daten, die andere politische Überzeugungen haben. Und jetzt können wir sie nicht mal mehr daten, wenn sie gar keine Meinung haben?»

«So ist das heutzutage»

Noch nicht mal mehr in Reality-Streamingserien könne man die wahre Liebe finden, kalauert Maher. «Wenn man jeden in den 20ern ausschliesst, der nicht viel über Politik nachdenkt, wirst du aus einem kleineren Pool schöpfen, als wenn du Roadies ohne tätowierte Beine suchst.»

Offenbar ein Muss für Roadies, die mit Musizierenden mitfahren: tätowierte Beine. YouTube/Real Time with Bill Maher

Immerhin habe Ben nicht gesagt, er habe viel über BLM nachgedacht und stehe auf Seiten von Derek Chauvin – das ist der Polizist, der den Schwarzen George Floyd ermordet hat. «Nein, er sagte: ‹Ich bin jung und dumm und denke nur an Fantasy-Football-Statistiken. Können wir nicht darüber reden?›»

Late Night USA – Amerika verstehen blue News 50 Staaten, 330 Millionen Menschen und noch mehr Meinungen: Wie soll man «Amerika verstehen»? Wer den Überblick behalten will, ohne dabei aufzulaufen, braucht einen Leuchtturm. Die Late-Night-Stars bieten eine der besten Navigationshilfen: Sie sind die perfekten Lotsen, die unbarmherzig Untiefen bei Land und Leuten benennen, und dienen unserem Autor Philipp Dahm als Komik-Kompass für die Befindlichkeit der amerikanischen Seele.

Sollte er über die anderen Themen nachdenken? «Natürlich», findet Maher. Aber: «Wir alle sollten eine Menge Dinge tun. Ich sollte meditieren, Moby Dick zu Ende lesen und lernen, ohne Fruchtgummi einzuschlafen.» Sara sei «eher fordernd und bestimmt», schimpft Maher: «So ist das heutzutage.»

«Der Feind davon, flachgelegt zu werden»

Der Moderator will das mit Statistiken belegen: So seien auf der Dating-Plattform Bumble nur 15 Prozent der Frauen willens, einen Mann zu treffen, der 1,76 Meter gross ist. «Wow, Frauen sind jetzt wie Achterbahnen», meint Maher. «Du musst so gross sein, um mitzufahren.» Im englischen Original funktioniert der Spruch besser:

«You must be this tall to ride them.»

Maher fährt fort: «Und das ist nicht alles: Der Typ muss auch ein nettes Auto haben und mehr als 100'000 Dollar pro Jahr verdienen. Okay, aber wie viele 1,88 Meter grosse Grand-Prix-Rennfahrer gibt es?»

Der Moderator wird zynisch: «Ich weiss, euch allen wurde erzählt, dass ihr alles haben könnt. Und dass ihr eine Queen seid und ein Lady-Boss und that b****. Aber vielleicht ist euer wertender A**** auch kein Gewinn. Und wenn Ihr einen Typen abserviert dafür, dass er nicht genug über BLM nachdenkt, lasst mich euch bloss eines sagen: Was habt Ihr tatsächlich getan, dass in irgendeinem schwarzen Leben mehr Unterschied gemacht hat, als das, was euer unpassender Ex-Verlobter getan hat?»

Dieses Foto wird eingeblendet, als Maher von «that b****» spricht. YouTube/Real Time with Bill Maher

Wenn die Demokraten auch so verfahren wie Sara, werden sie es versauen, meint Maher: «So geht es. Posieren, Reinheitstests, die Politik des ‹Ich unfriende dich [auf Social Media], wenn du nicht 1000-prozentig auf meiner Linie bist›. Barack Obama hat immer gepredigt: ‹Das Perfekte ist der Feind des Guten›. Yeah, aber es ist auch der Feind davon, flachgelegt zu werden.»