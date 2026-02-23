Liebesnest am Waldrand – wie «El Mencho» in die Falle ging

Bei dem Militäreinsatz gegen den mächtigsten Drogenboss Mexikos spielen eine Frau, eine Hütte am Waldrand und eine Flucht ins Gebüsch eine wichtige Rolle. Einen Tag nach der Tötung von Nemesio Oseguera Cervantes alias «El Mencho» gewährte das Militär detaillierte Einblicke (PDF) in sein Vorgehen.
Mithilfe von US-Geheimdienstinformationen und eigener Überwachung war es dem mexikanischen Militär gelungen, den Anführer des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) aufzuspüren. An dem Einsatz waren nach Angaben von Präsidentin Claudia Sheinbaum ausschliesslich mexikanische Sicherheitskräfte beteiligt.
Ermittler heften sich der Geliebten an die Fersen
Bei den Ermittlungen wurde laut Verteidigungsminister Ricardo Trevilla zunächst ein Mann als Vertrauensperson einer Geliebten von «El Mencho» identifiziert. Zwei Tage vor dem Militäreinsatz brachte der Mann die Frau zu dem Drogenboss in einen Hüttenkomplex am Wald nahe Tapalpa im Bundesstaat Jalisco. Die Frau verliess den Ort am nächsten Tag. «El Mencho» blieb in der Hütte.
Als das Militär ihn schliesslich festnehmen wollte, leisteten die schwer bewaffneten Leibwächter des Drogenbosses erbitterten Widerstand und es kam zu heftigen Kämpfen. Mit seinem engsten Kreis an Gefolgsleuten floh «El Mencho» schliesslich in den Wald. Er habe sich im Gebüsch versteckt, sagte Trevilla. Dort sei es wieder zu einer Schiesserei gekommen. Ein Militärhubschrauber sei von Schüssen getroffen worden.
Medien: Drogenboss «El Mencho» tot – Autos brennen - Gallery
In der beliebten Feriendestination Puerto Vallarta waren am Sonntag schwarze Rauchwolken zu sehen, die zwischen den Gebäuden aufstiegen.
Bild: Keystone/EPA/Gerardo Santillan
Ein Soldat steht neben einem ausgebrannten Bus, der in Cointzio nach dem Tod von «El Mencho» in Brand gesetzt wurde.
Bild: sda
In mehreren Bundesstaaten wurden Strassen mit brennenden Autos, Lastwagen und Bussen gesperrt.
Bild: Refugio Ruiz/AP/dpa
Ein Fahrzeug steht ausgebrannt auf einer Strasse in Guadalajara im mexikanischen Bundesstaat Jalisco.
Bild: Alejandra Leyva/AP/dpa
Der CJNG ist eines der mächtigsten Drogenkartelle in Mexiko. (Symbolbild)
Bild: dpa
Verteidigungsminister bricht in Tränen aus
Bei den Gefechten wurden den Angaben zufolge «El Mencho» und zwei seiner Leibwächter schwer verletzt. Ein Helikopter sollte sie in eine Klinik in Jalisco bringen. Auf dem Weg erlag der Drogenboss allerdings seinen Verletzungen. Der Plan wurde daraufhin geändert, wie Trevilla sagte.
Das Militär flog den toten Drogenboss nun nach Morelia im Bundesstaat Michoacán. Dort wartete ein Jagdflugzeug der Luftwaffe, das die Leiche schliesslich nach Mexiko-Stadt transportierte.
Angesichts der hohen Zahl der getöteten Soldaten brach General Trevilla bei der Pressekonferenz in Tränen aus. Mindestens 25 Angehörige der Nationalgarde kamen bei Angriffen von Bandenmitgliedern nach der Festnahme des Drogenbosses ums Leben.
Touristen müssen von Flughafen Guadalajara fliehen.
Kartellanführer «El Mencho» kommt nach einem Militäreinsatz ums Leben – und in vielen Teilstaaten kommt es zu Unruhen. Flüge werden gestrichen, ausländische Botschaften warnen ihre Bürger in Mexiko.