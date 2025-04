Linker nennt AfD-Parlamentarier «menschliche Ar*********»

PWaldner

Vielleicht (hoffentlich) erkennen die Bürger so, was für Leute aus den extremen Ecken des politischen Spektrums sie zur Wahrung ihrer Interessen wählen. Man mag es "lustig" finden, ist es aber nicht; Parlamentarier dürfen durchaus mit markigen Worten streiten, aber in der Sache. Persönliche Angriffe - ob mit Gesten oder Worten - sind weit unter der Würde eines Parlaments.