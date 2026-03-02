  1. Privatkunden
Empörung in Österreich Frau bekommt Wohnung nicht, weil ihr Name «nicht einheimisch» ist

Sven Ziegler

2.3.2026

Eine Frau erhielt die Wohnung wegen ihres Namens nicht. (Themenbild)
Eine Frau erhielt die Wohnung wegen ihres Namens nicht. (Themenbild)
imago images / Panthermedia

Eine 22-jährige Studentin wollte in Linz (Ö) ein kleines Appartement mieten. Nachdem sie ihren Namen nannte, soll der Vermieter plötzlich abgesprungen sein – mit einer Begründung, die für Empörung sorgt.

DPA

02.03.2026, 11:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 22-jährige Studentin aus Niederösterreich wurde bei der Wohnungssuche in Linz laut der «Krone»-Zeitung wegen ihres Namens abgelehnt.
  • Der Vermieter schrieb im Chat, ihr Name sei «nicht österreichisch, nicht einheimisch» und er vergebe Wohnungen nach «Sympathie».
  • Die Studentin wandte sich mit Screenshots an die Gleichbehandlungsstelle.
Mehr anzeigen

Eine 22-jährige Wirtschaftsstudentin aus dem Waldviertel suchte für ihr Studium in Linz ein kleines Appartement. Wie die «Kronen Zeitung» berichtet, bewarb sie sich über eine grosse Online-Plattform um eine 14 Quadratmeter grosse Wohnung um 460 Euro Monatsmiete.

In der Anzeige habe ausdrücklich gestanden: «Auch AusländerInnen sind willkommen.» Im anschliessenden Chat habe sich der Ton jedoch rasch geändert. «Sobald ich mein Interesse bekundete, fragte er nach meiner Herkunft. Als ich meinen Namen nannte, antwortete der Vermieter wörtlich: ‹Ok, aber der Name ist nicht österreichisch, nicht einheimisch›», schildert die Studentin. Sie hat iranische Wurzeln, ist aber österreichische Staatsbürgerin.

«Ich muss nicht vermieten»

Auf ihre Nachfrage, ob ihr Name eine Rolle spiele, sei der Vermieter noch deutlicher geworden. Er vergebe seine Wohnungen nur nach «Sympathie» und habe geschrieben: «Ich muss nicht vermieten, weil ich das Geld nicht brauche.» Zum Schluss habe er ergänzt: «Zuverlässigkeit ist natürlich auch wichtig, aber soweit sind wir noch nicht :-)»

Die junge Frau reagierte empört. Es sei «unerträglich», dass Studierende in Linz aufgrund ihres Namens diskriminiert würden – insbesondere, wenn sich der Vermieter in der Anzeige als weltoffen präsentiere.

Die Studentin dokumentierte den gesamten Chatverlauf samt Inserat mit Screenshots und wandte sich an die Gleichbehandlungsstelle. Das österreichische Gleichbehandlungsgesetz verbietet – genau wie in der Schweiz – Diskriminierung unter anderem aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit – auch beim Zugang zu Wohnraum.

