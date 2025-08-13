  1. Privatkunden
Französische Behörden warnen Zwei Tote nach Listeriose-Ausbruch – zahlreiche Käse werden zurückgerufen

dpa

13.8.2025 - 11:00

In Weichkäse können sich Listeriose-Erreger befinden.
In Weichkäse können sich Listeriose-Erreger befinden.
Imago

Lebensmittelinfektionen schrecken Frankreich auf. Zwei Menschen sterben. Der Verdacht: Verseuchter Weichkäse könnte die Ursache sein.

DPA

13.08.2025, 11:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Frankreich sind 21 Menschen an Listeriose erkrankt.
  • Zwei von ihnen sind schliesslich gestorben.
  • Möglicherweise geschah die nach dem Verzehr von Weichkäse eines Produzenten.
Mehr anzeigen

21 Menschen sind in Frankreich an der Lebensmittelinfektion Listeriose erkrankt. Zwei Personen kamen dabei ums Leben. 

Eine von ihnen litt an Vorerkrankungen, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Die Infektionen stehen demnach möglicherweise mit dem Verzehr von Weichkäse eines französischen Produzenten in Verbindung. Zahlreiche Käse des Unternehmens wurden zurückgerufen.

Das Ministerium warnte besonders Schwangere, Ältere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem, auf Fieber, Kopfschmerzen und Muskelschmerzen zu achten. Listeriose könne schwer verlaufen. Die Inkubationszeit könne bis zu acht Wochen betragen.

Listeriose ist eine durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit. Auslöser sind Listerien, die in der Natur häufig vorkommen. Bei Menschen mit intaktem Immunsystem kommt es nur selten zu einer Erkrankung mit dann grippeähnlichen Symptomen, Erbrechen oder Durchfall. Oft verläuft die Infektion unbemerkt.

Crash im Video: Chinesisches Kriegsschiff rammt eigene Küstenwache bei Verfolgungsjagd

Crash im Video: Chinesisches Kriegsschiff rammt eigene Küstenwache bei Verfolgungsjagd

Die Spannungen zwischen China und den Philippinen spitzen sich weiter zu. Ein Zusammenstoss zweier chinesischer Schiffe zeigt, wie brisant der Streit um das Scarborough-Riff ist.

12.08.2025

Spektakulärer Mehrfach-Einschlag – Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

Spektakulärer Mehrfach-Einschlag – Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

In Beihai in China schlägt ein Blitz gleich mehrfach in ein Elektroauto ein – Trotz der ohrenbetäubenden Einschläge bleiben sowohl die Insassen als auch die empfindliche Elektronik des BYD Song Plus vollkommen unversehrt.

11.08.2025

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Ein Bus auf der Strecke Lugansk–Moskau kippt bei dichtem Nebel um. Mehrere Passagiere werden verletzt.  Spektakulär: Nach dem Crash richten die Fahrgäste trotz des Unfalls den Bus selbst wieder auf.

11.08.2025

Crash im Video: Chinesisches Kriegsschiff rammt eigene Küstenwache bei Verfolgungsjagd

Crash im Video: Chinesisches Kriegsschiff rammt eigene Küstenwache bei Verfolgungsjagd

Spektakulärer Mehrfach-Einschlag – Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

Spektakulärer Mehrfach-Einschlag – Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

