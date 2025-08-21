Litauen baut einen grossen Verteidigungsstreifen auf. Alexander Welscher/dpa

Aus Sorge vor einem Angriff rüstet Litauen massiv auf. Das Land errichtet eine 50 Kilometer breite Verteidigungslinie mit Zäunen, Panzersperren und Minen – und steigt dafür sogar aus einem internationalen Abkommen aus.

DPA, Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Litauen baut eine mehrstufige Verteidigungslinie an den Grenzen zu Russland und Belarus.

Geplant sind Zäune, Panzergräben, Schützengräben und Sprengvorrichtungen an Brücken.

Das Land hat die Ottawa-Konvention verlassen, um auch Antipersonenminen einsetzen zu können. Mehr anzeigen

Litauen will seine Grenzen zu Russland und Belarus mit einer massiven Verteidigungslinie absichern. Wie Focus Online unter Berufung auf das Verteidigungsministeriums Litauens berichtet, reicht die geplante Anlage bis zu 50 Kilometer ins Landesinnere und soll aus mehreren Zonen bestehen.

In der ersten Zone, bis fünf Kilometer hinter der Grenze, sind Zäune, Panzerabwehrgräben, Wälle und Sperren wie «Igel» und «Drachenzähne» vorgesehen. Dahinter sollen Schützengräben angelegt werden. In der zweiten Zone bis 20 Kilometer werden Brücken für eine mögliche Sprengung vorbereitet und Technikparks für Nachschub eingerichtet. In der dritten Zone bis 50 Kilometer sollen sich weitere Stellungen, Sperren und für den Ernstfall fällbare Baumreihen befinden.

Einsatz von Personenminen umstritten

Die baltische Verteidigungslinie ist als gemeinsames Projekt mit Lettland, Estland und Polen geplant. Erste Teile wurden bereits errichtet, nun wurde die Dimension öffentlich. Präsident Gitanas Nausėda kündigte zudem an, die Verteidigungsausgaben ab 2026 auf bis zu sechs Prozent des BIP zu erhöhen.

Besonders umstritten ist der Einsatz von Antipersonenminen. Litauen ist im April aus der Ottawa-Konvention ausgetreten, die solche Minen seit 1999 verbietet. Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene verteidigte den Schritt: Russland nutze in der Ukraine «alles, um unschuldige Menschen zu töten». Man müsse «jeden möglichen und unmöglichen Schritt ergreifen», um Litauen zu schützen.

Die Grenzbefestigung gilt als Reaktion auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine und die Nähe zur russischen Exklave Kaliningrad sowie zu Belarus.