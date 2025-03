Rettungskräfte am Unfallort. KEYSTONE

Ein Lkw durchbricht beim deutschen Maxhütte-Haidhof die Mittelleitplanke der A93 und prallt frontal in den Gegenverkehr – zwei Menschen sterben, mehrere werden schwer verletzt.

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der Autobahn 93 im Landkreis Schwandorf sind am Montagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchbrach ein Lastwagen gegen 7.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Mittelleitplanke in Fahrtrichtung Hof und krachte auf der Gegenfahrbahn in mehrere Fahrzeuge. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Ponholz und Teublitz bei Maxhütte-Haidhof.

Laut Polizei waren neben dem verursachenden Lastwagen auch ein weiterer Lkw sowie mehrere Autos in die Kollision verwickelt. Bei dem Unfall starben eine 49-jährige Frau aus Tschechien und ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Altötting. Mehrere weitere Personen wurden schwer verletzt, genaue Angaben zur Zahl und zum Zustand der Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Ob technische Probleme, ein medizinischer Notfall oder menschliches Versagen vorlagen, wird derzeit ermittelt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Kriseninterventionsteam betreut Augenzeugen und Beteiligte vor Ort.