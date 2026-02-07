  1. Privatkunden
150'000 Euro Schaden Lkw-Reifen platzt auf deutscher Autobahn – 28 Autos beschädigt

Lea Oetiker

7.2.2026

Nach Angaben der Autobahnpolizei blieb bei dem Unfall mit insgesamt 28 beteiligten Fahrzeugen niemand verletzt. (Symbolbild)
Nach Angaben der Autobahnpolizei blieb bei dem Unfall mit insgesamt 28 beteiligten Fahrzeugen niemand verletzt. (Symbolbild)
Marijan Murat/dpa

Ein geplatzter Lkw-Reifen hat am Freitagabend auf der deutschen A9 im thüringischen Saale-Orla-Kreis einen Massenunfall mit 28 Fahrzeugen ausgelöst. Niemand wurde verletzt.

Lea Oetiker

07.02.2026, 13:22

07.02.2026, 13:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der deutschen Autobahn A9 im thüringischen Saale-Orla-Kreis kam es am Freitagabend zu einem Massenunfall.
  • Auslöser war ein geplatzter Reifen an einem Lastwagen.
  • Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt, es entstand grosser Schaden.
Mehr anzeigen

Ein geplatzter Lkw-Reifen hat am Freitagabend auf der deutschen Autobahn A9 im thüringischen Saale-Orla-Kreis einen schweren Massenunfall ausgelöst, wie die Polizei berichtet.

Zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz schleuderten sich Reifenteile über die Fahrbahn, woraufhin 27 weitere Fahrzeuge – darunter Autos und mehrere Lkw – beschädigt wurden.

Nach Angaben der Autobahnpolizei blieb bei dem Unfall mit insgesamt 28 beteiligten Fahrzeugen niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 150'000 Euro geschätzt.

Die Autobahn war mehrere Stunden bis in die Nacht hinein gesperrt. Zur Ursache des Reifenschadens liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Ein Polizeisprecher sprach von «Glück im Unglück» und einem «nicht alltäglichen Ausmaß» des Vorfalls.

