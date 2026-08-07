Schicksal der Insassen unklar
Löschhelikopter stürzt bei Waldbrand in den USA ab
Viele Regionen in den USA haben derzeit mit Waldbränden zu kämpfen.
Keystone
Ein Löschhelikopter mit zwei Personen an Bord ist unweit eines grossen Waldbrandes im US-Bundesstaat Utah abgestürzt. Ob die Insassen überlebten, blieb unklar.
Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte auf Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur DPA mit, dass nach vorläufigen Erkenntnissen ein Helikopter des Typs Sikorsky-S-64 am Freitag gegen 10 Uhr (Ortszeit) im Raum der Kleinstadt Richfield im US-Bundesstaat Utah abgestürzt sei. Solche Schwerlast-Helikopter können Löschwasser transportieren.
Von der Bundesverkehrssicherheitsbehörde NTSB hiess es in einem Post auf der Plattform X lediglich, dass sie den Absturz untersuche. Die US-Forstbehörde schrieb auf Facebook, dass Einsatzkräfte zu einem Unfall mit einem Löschhelikopter in der Nähe des «Widemouth-2»-Feuers im Bereich eines Nationalforsts – dem Fishlake National Forest – gerufen worden seien. Seit Tagen brennt es in dem zentral gelegenen Gebiet Utahs im Südwesten der USA.