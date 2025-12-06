  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Democracy has crumbled» Aktivisten werfen Dessert auf Kronjuwelen – Londoner Tower macht dicht

dpa

6.12.2025 - 14:06

Die Imperial State Crown wird von der Monarchin oder dem Monarchen nach der Krönung getragen. (Archivbild)
Die Imperial State Crown wird von der Monarchin oder dem Monarchen nach der Krönung getragen. (Archivbild)
dpa

Im Tower of London haben Aktivist*innen die berühmte Imperial State Crown zum Ziel einer Protestaktion gemacht – ausgerechnet zur Hauptbesuchszeit.

DPA

06.12.2025, 14:06

06.12.2025, 14:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Tower of London wurde nach einem mutmasslichen Angriff auf die Kronjuwelen vorübergehend geschlossen.
  • Vier Personen wurden festgenommen, nachdem eine gelbliche Flüssigkeit – Crumble mit Vanillesosse – auf die Vitrine der Imperial State Crown geworfen wurde.
  • Die Kronjuwelen gelten als unbezahlbares Kulturgut und sind eine zentrale Attraktion für Millionen Besucher jährlich.
Mehr anzeigen

Der Tower of London ist nach einem mutmasslichen Anschlag auf die Kronjuwelen bis auf Weiteres geschlossen worden. Vier Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Den Beamten sei berichtet worden, dass mutmasslich Lebensmittel auf die Vitrine mit der Imperial State Crown geworfen wurden. Die Polizei war um 9.48 Uhr britischer Zeit zu der weltberühmten Ausstellung gerufen worden.

Aktivist*innen der Gruppe «Take Back Power» haben auf X ein Video veröffentlicht, das den Angriff zeigt. Zu sehen ist, wie eine gelbliche Flüssigkeit auf die Vitrine geschüttet wird.

Es handelt sich nach Angaben der Aktivist*innen um eine Art Crumble mit Vanillesosse. Nach der Attacke halten sie ein Banner hoch, auf dem «Democracy has crumbeled – tax the rich» (deutsch: «Die Demokratie ist zerfallen – besteuert die Reichen») steht.

Jährlich besuchen Millionen Menschen den Tower of London. Die Kronjuwelen, deren Wert für das Vereinigte Königreich nicht messbar ist, sind der Höhepunkt der Ausstellung. Die State Crown ist jene Krone, die die Monarchin oder der Monarch nach der Krönung trägt. Sie wird auch bei anderen Anlässen verwendet, darunter die Eröffnung des Parlaments.

Meistgelesen

Video zeigt, wie verunfallter LKW in Winznau SO aus der Aare geborgen wird
Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse
Bezahlbarkeit wird zu Trumps grosser Schwäche – und zur Gefahr für die Republikaner
«Ich hätte es in Kauf genommen, mich nochmals zu verletzen»
Vance weist Gerüchte über Ehekrise zurück ++ Weisses Haus nutzt Carpenter erneut für Video

Mehr aus dem Ressort

Auslandshilfe. Stiftung für Minenräumung schickt Maschine in die Ukraine

AuslandshilfeStiftung für Minenräumung schickt Maschine in die Ukraine

Gebäude wie Jazzmusik. Star-Architekt Frank O. Gehry stirbt im Alter von 96 Jahren

Gebäude wie JazzmusikStar-Architekt Frank O. Gehry stirbt im Alter von 96 Jahren

Abschied unter Schmerzen. Gottschalk tritt zu seinem letzten grossen TV-Abend an

Abschied unter SchmerzenGottschalk tritt zu seinem letzten grossen TV-Abend an