Im Tower of London haben Aktivist*innen die berühmte Imperial State Crown zum Ziel einer Protestaktion gemacht – ausgerechnet zur Hauptbesuchszeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Tower of London wurde nach einem mutmasslichen Angriff auf die Kronjuwelen vorübergehend geschlossen.

Vier Personen wurden festgenommen, nachdem eine gelbliche Flüssigkeit – Crumble mit Vanillesosse – auf die Vitrine der Imperial State Crown geworfen wurde.

Die Kronjuwelen gelten als unbezahlbares Kulturgut und sind eine zentrale Attraktion für Millionen Besucher jährlich. Mehr anzeigen

Der Tower of London ist nach einem mutmasslichen Anschlag auf die Kronjuwelen bis auf Weiteres geschlossen worden. Vier Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Den Beamten sei berichtet worden, dass mutmasslich Lebensmittel auf die Vitrine mit der Imperial State Crown geworfen wurden. Die Polizei war um 9.48 Uhr britischer Zeit zu der weltberühmten Ausstellung gerufen worden.

Aktivist*innen der Gruppe «Take Back Power» haben auf X ein Video veröffentlicht, das den Angriff zeigt. Zu sehen ist, wie eine gelbliche Flüssigkeit auf die Vitrine geschüttet wird.

Es handelt sich nach Angaben der Aktivist*innen um eine Art Crumble mit Vanillesosse. Nach der Attacke halten sie ein Banner hoch, auf dem «Democracy has crumbeled – tax the rich» (deutsch: «Die Demokratie ist zerfallen – besteuert die Reichen») steht.

Jährlich besuchen Millionen Menschen den Tower of London. Die Kronjuwelen, deren Wert für das Vereinigte Königreich nicht messbar ist, sind der Höhepunkt der Ausstellung. Die State Crown ist jene Krone, die die Monarchin oder der Monarch nach der Krönung trägt. Sie wird auch bei anderen Anlässen verwendet, darunter die Eröffnung des Parlaments.