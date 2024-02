Greta Thunberg (M), Klimaaktivistin aus Schweden, lacht und streckt eine Hand aus, als sie vor dem Westminster Magistrates Court eintrifft. Alberto Pezzali/AP/dpa/Keystone

Freispruch für Greta Thunberg in London: Der Prozess gegen die Klimaaktivistin wegen Störung der öffentlichen Ordnung ist am Freitag einstellt worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In London wurde der Prozess gegen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg eingestellt.

Die Anklage hatte der 21-Jährigen und vier mitangeklagten Männern Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, nachdem sie im Oktober 2023 bei einer Demonstration vorübergehend festgenommen worden.

Der Richter sagte, die Bedingungen, die den Demonstranten von der Polizei auferlegt worden waren, seien «so unklar, dass sie rechtswidrig sind». Mehr anzeigen

In London ist ein Prozess gegen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg eingestellt worden. Richter John Law verwarf die Vorwürfe am Freitag. Die Anklage hatte der 21-Jährigen und vier mitangeklagten Männern Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen. Sie waren im Oktober 2023 bei einer Demonstration gegen ein Treffen von Energiemanagern in der britischen Hauptstadt vorübergehend festgenommen worden. Thunberg und die anderen Demonstranten – je zwei Mitglieder der Organisationen Greenpeace und Fossil Free London – sollen sich geweigert haben, den Zugang zum Tagungshotel freizugeben.

Law sagte nun am zweiten Prozesstag, die Bedingungen, die den Demonstranten von der Polizei auferlegt worden waren, seien «so unklar, dass sie rechtswidrig sind». Deshalb sei es keine Straftat gewesen, sich nicht an die Vorgaben zu halten, sagte der Richter, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal meldete.

sda/dpa/toko