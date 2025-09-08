In London fährt die Underground bis Donnerstag gar nicht, ab Freitag soll der Betrieb wieder schrittweise aufgenommen werden. KEYSTONE

Ein Streik des U-Bahn-Personals legt London diese Woche fast komplett lahm. Die Auswirkungen auf Einwohner, Pendler und Besucher sind gravierend. Coldplay haben vorsorglich zwei Konzerte verschoben.

In London fährt wegen eines Streiks bis Freitag keine U-Bahn mehr.

Einwohner, Pendler und Besucher müssen sich auf eine schwierige Woche einstellen.

Im Nachtleben werden durch den Streik Millionenverluste erwartet. Auch grosse Bands wie Coldplay mussten Konzerte absagen.

London steht diese Woche ziemlich still, zumindest unter der Erde: Die Underground fährt nicht. Grund sind grossflächige Streiks, die noch bis Freitag anderen sollen.

Die Einschränkungen in der britischen Hauptstadt sind so gravierend, dass die BBC sogar einen Live-Ticker zum Streik aufgesetzt hat. Einwohner und Besucher der Metropole müssen sich während er ganzen Woche auf massive Einschränkungen einstellen. Zwar verehren die Busse nach Fahrplan, sie werden aber völlig überlastet sein.

Die Gewerkschaft RMT will mit dem Streik festgefahrene Verhandlungen über Arbeitszeiten und Löhne wieder in Gang bringen. Mehr als 10’000 Mitarbeitende von Transport for London (TfL) sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Die Underground soll bis Freitag nahezu komplett ausfallen. Wer in dieser Zeit nach London fliegt, muss mit langen Fahrtzeiten von den Flughäfen in die Stadt rechnen.

In London selbst sind bereits mehrere Grossveranstaltungen abgesagt worden. So hat die britische Band Coldplay zwei für den 7. und 8. September geplante Konzerte in Wembley neu terminiert. Eine der Shows wurde am Wochenende um einen Tag vorverlegt, die zweite soll statt nach Ende des Streiks am Freitag nachgeholt werden.

Auch Rapper Post Malone hat aus Sicherheitsbedenken zwei Konzerte im Tottenham Stadium verschoben. Ursprünglich für den 7. und 8. September geplant, sollen die Konzerte am 20. und 21. September nachgeholt werden.

Überhaupt wirkt sich der Streik stark auf das Londoner Nachtleben aus. Laut BBC erwarten Pubs, Clubs, Restaurants, Hotels und Theater Verluste von 150 Millionen Pfund (161 Millionen Franken).