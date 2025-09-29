Der Lotto-Schein machte den Mann zum Millionär. Tom Weller/dpa

Ein Familienvater aus Hessen hat nach sechs Monaten seinen Gewinn von über 15 Millionen Euro eingelöst – dank eines Lottoscheins, den er in einer alten Jacke wiederfand.

DPA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet hat über 15 Millionen Euro im Lotto gewonnen.

Den Schein hatte er monatelang in einer Übergangsjacke vergessen.

Mit dem Geld will er vor allem die Zukunft seiner Kinder absichern. Mehr anzeigen

Ein hessischer Familienvater hat nach Angaben von HIT RADIO FFH sein Leben mit einem Schlag verändert: Er gewann bei «6 aus 49» mehr als 15,3 Millionen Euro – und holte den Gewinnschein erst ein halbes Jahr später ab.

Der Mann hatte Ende März getippt, den Lottoschein jedoch in seiner Garderobe vergessen. Erst beim Umsortieren der Kleidung stiess er zufällig auf den Zettel. Als er die Zahlen überprüfte, sei er «geschockt» gewesen: «Die Knie hätten sicher nachgegeben», sagte er laut FFH.

Besonders kurios: Der Gewinner hatte im Radio selbst von der Suche nach einem bislang unbekannten Millionär gehört. Damals habe er sich nur gedacht: «Wie blöd kann man eigentlich sein?» – ohne zu ahnen, dass er selbst der Gesuchte war.

Lotto Hessen wollte erneut nach dem Gewinner suchen

Der Glückspilz möchte den Gewinn im Stillen geniessen. Er und seine Frau haben sich entschieden, ausserhalb der engsten Familie niemanden zu informieren. Grosse Pläne hat er nicht: Eine neue Couch fürs Wohnzimmer soll her, der Rest geht an die Kinder.

Lotto-Hessen-Chef Martin Blach übergab dem Gewinner persönlich eine Kopie der Spielquittung als Erinnerung. Der exakte Betrag von 15'336'286,40 Euro soll bald auf dem Konto des Mannes eingehen. Laut Blach sei es noch nie passiert, dass ein Millionengewinn komplett verfiel. Drei Jahre hätten Spieler grundsätzlich Zeit, um ihren Gewinn einzulösen.

Der Zeitpunkt war knapp: Lotto Hessen hatte bereits eine neue Suche nach dem Unbekannten mit einer gross angelegten Plakataktion vorbereitet.