  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wie blöd kann man sein?» Mann findet Lotto-Schein nach Monaten in der Jacke – und gewinnt Millionen

Sven Ziegler

29.9.2025

Der Lotto-Schein machte den Mann zum Millionär. 
Der Lotto-Schein machte den Mann zum Millionär. 
Tom Weller/dpa

Ein Familienvater aus Hessen hat nach sechs Monaten seinen Gewinn von über 15 Millionen Euro eingelöst – dank eines Lottoscheins, den er in einer alten Jacke wiederfand.

DPA

29.09.2025, 11:38

29.09.2025, 11:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet hat über 15 Millionen Euro im Lotto gewonnen.
  • Den Schein hatte er monatelang in einer Übergangsjacke vergessen.
  • Mit dem Geld will er vor allem die Zukunft seiner Kinder absichern.
Mehr anzeigen

Ein hessischer Familienvater hat nach Angaben von HIT RADIO FFH sein Leben mit einem Schlag verändert: Er gewann bei «6 aus 49» mehr als 15,3 Millionen Euro – und holte den Gewinnschein erst ein halbes Jahr später ab.

Der Mann hatte Ende März getippt, den Lottoschein jedoch in seiner Garderobe vergessen. Erst beim Umsortieren der Kleidung stiess er zufällig auf den Zettel. Als er die Zahlen überprüfte, sei er «geschockt» gewesen: «Die Knie hätten sicher nachgegeben», sagte er laut FFH.

Besonders kurios: Der Gewinner hatte im Radio selbst von der Suche nach einem bislang unbekannten Millionär gehört. Damals habe er sich nur gedacht: «Wie blöd kann man eigentlich sein?» – ohne zu ahnen, dass er selbst der Gesuchte war.

Lotto Hessen wollte erneut nach dem Gewinner suchen

Der Glückspilz möchte den Gewinn im Stillen geniessen. Er und seine Frau haben sich entschieden, ausserhalb der engsten Familie niemanden zu informieren. Grosse Pläne hat er nicht: Eine neue Couch fürs Wohnzimmer soll her, der Rest geht an die Kinder.

Lotto-Hessen-Chef Martin Blach übergab dem Gewinner persönlich eine Kopie der Spielquittung als Erinnerung. Der exakte Betrag von 15'336'286,40 Euro soll bald auf dem Konto des Mannes eingehen. Laut Blach sei es noch nie passiert, dass ein Millionengewinn komplett verfiel. Drei Jahre hätten Spieler grundsätzlich Zeit, um ihren Gewinn einzulösen.

Der Zeitpunkt war knapp: Lotto Hessen hatte bereits eine neue Suche nach dem Unbekannten mit einer gross angelegten Plakataktion vorbereitet.

Meistgelesen

Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab und das hat Folgen für alle
Tödliches Krim-Kongo-Fieber breitet sich in Europa aus
«Gewinner sind wieder einmal die Reichen»
Jetzt gibts das ÖV-Abo für 1 Franken pro Tag – aber nicht alle dürfen profitieren
«Die Schweizer Politik kam mir fast langweilig vor – aber im positiven Sinn»