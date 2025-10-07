Lotto-Millionär feiert monatelang – dann muss er eingeliefert werden

Adam Lopez kündigte seinen Job, nachdem er im Lotto gewonnen hatte. Screenshot X

Ein britischer Lotto-Millionär musste nach drei Monaten nahezu pausenloser Feiern ins Spital. Jetzt will er sein Leben neu ausrichten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Adam Lopez aus Grossbritannien gewann über eine Million Franken im Lotto.

Er feierte monatelang, bis er mit einer Lungenembolie im Spital landete.

Nun will er sein Leben ändern.

In Deutschland spielt sich jedoch eine andere Situation ab: Der Gewinner von 120 Millionen Euro taucht nicht auf und wird weiterhin gesucht.

Adam Lopez, 39, wurde im Juli mit einem Lottogewinn über eine Million Pfund (rund 1,07 Millionen Franken) auf einen Schlag zum Millionär. Der britische Gabelstaplerfahrer verfügte zuvor über umgerechnet lediglich 13 Franken auf seinem Konto, wie die BBC berichtet.

Der Gewinn musste natürlich gefeiert werden – drei Monate lang zog Lopez von Pub zu Pub und von einer Party zur anderen. Doch irgendwann konnte sein Körper nicht mehr. Am 10. September wurde er mit einer beidseitigen Lungenembolie ins Spital eingeliefert.

«Ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht atmen», sagt er der BBC. «Es war ein gewaltiger Weckruf», so Lopez weiter. Seit er im Juli das Geld gewonnen hatte, sei es eine «absolute Achterbahnfahrt» gewesen.

Achteinhalb Tage verbrachte Lopez im Spital. Nun hat er daraus eine Lehre gezogen: «Es spielt keine Rolle, ob man eine Million, 100 Millionen, eine Milliarde oder eine Billion hat – wenn man im Krankenwagen liegt, ist all das völlig irrelevant.» Nachdem er direkt nach dem Gewinn seinen Job gekündigt hatte, will er sein Leben nun wieder herumreissen.

Lotto-Spieler holt 120-Millionen-Gewinn nicht ab

In Deutschland wiederum spielt sich aktuell ein etwas anderer Fall ab. Vor rund zwei Wochen gewann eine Person 120 Millionen Euro – doch bisher ist diese nicht aufgetaucht. «Wir haben immer noch die Hoffnung, dass er sich meldet», sagt ein Sprecher von Lotto Berlin zu RTL.

Sollte sich der Gewinner weiterhin nicht melden, steht bereits ein Plan B bereit: Die Lotto-Gesellschaft will dann selbst die Suche aufnehmen – etwa mit Infotafeln und Hinweisen in mehreren Annahmestellen. Auch Plakate könnten zum Einsatz kommen, um Spieler dazu zu bewegen, ihre Tipps nochmals zu prüfen.

Warum der Gewinner bisher nicht aufgetaucht ist, bleibt unklar. Der Spielschein wurde in einer Annahmestelle im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf abgegeben. Man vermutet, dass es sich um einen Gelegenheitsspieler handelt, so ein Sprecher.