Lotto-Millionär feiert monatelang – dann muss er eingeliefert werden

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lungenembolie Lotto-Millionär feiert monatelang – dann muss er eingeliefert werden

Lea Oetiker

7.10.2025

Adam Lopez kündigte seinen Job, nachdem er im Lotto gewonnen hatte.
Adam Lopez kündigte seinen Job, nachdem er im Lotto gewonnen hatte.
Screenshot X

Ein britischer Lotto-Millionär musste nach drei Monaten nahezu pausenloser Feiern ins Spital. Jetzt will er sein Leben neu ausrichten.

Lea Oetiker

07.10.2025, 16:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Adam Lopez aus Grossbritannien gewann über eine Million Franken im Lotto.
  • Er feierte monatelang, bis er mit einer Lungenembolie im Spital landete.
  • Nun will er sein Leben ändern.
  • In Deutschland spielt sich jedoch eine andere Situation ab: Der Gewinner von 120 Millionen Euro taucht nicht auf und wird weiterhin gesucht.
Mehr anzeigen

Adam Lopez, 39, wurde im Juli mit einem Lottogewinn über eine Million Pfund (rund 1,07 Millionen Franken) auf einen Schlag zum Millionär. Der britische Gabelstaplerfahrer verfügte zuvor über umgerechnet lediglich 13 Franken auf seinem Konto, wie die BBC berichtet.

Der Gewinn musste natürlich gefeiert werden – drei Monate lang zog Lopez von Pub zu Pub und von einer Party zur anderen. Doch irgendwann konnte sein Körper nicht mehr. Am 10. September wurde er mit einer beidseitigen Lungenembolie ins Spital eingeliefert.

«Ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht atmen», sagt er der BBC. «Es war ein gewaltiger Weckruf», so Lopez weiter. Seit er im Juli das Geld gewonnen hatte, sei es eine «absolute Achterbahnfahrt» gewesen. 

Achteinhalb Tage verbrachte Lopez im Spital. Nun hat er daraus eine Lehre gezogen: «Es spielt keine Rolle, ob man eine Million, 100 Millionen, eine Milliarde oder eine Billion hat – wenn man im Krankenwagen liegt, ist all das völlig irrelevant.» Nachdem er direkt nach dem Gewinn seinen Job gekündigt hatte, will er sein Leben nun wieder herumreissen.

Lotto-Spieler holt 120-Millionen-Gewinn nicht ab

In Deutschland wiederum spielt sich aktuell ein etwas anderer Fall ab. Vor rund zwei Wochen gewann eine Person 120 Millionen Euro – doch bisher ist diese nicht aufgetaucht. «Wir haben immer noch die Hoffnung, dass er sich meldet»,  sagt ein Sprecher von Lotto Berlin zu RTL.

Sollte sich der Gewinner weiterhin nicht melden, steht bereits ein Plan B bereit: Die Lotto-Gesellschaft will dann selbst die Suche aufnehmen – etwa mit Infotafeln und Hinweisen in mehreren Annahmestellen. Auch Plakate könnten zum Einsatz kommen, um Spieler dazu zu bewegen, ihre Tipps nochmals zu prüfen. 

Warum der Gewinner bisher nicht aufgetaucht ist, bleibt unklar. Der Spielschein wurde in einer Annahmestelle im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf abgegeben. Man vermutet, dass es sich um einen Gelegenheitsspieler handelt, so ein Sprecher.

Meistgelesen

SPD-Bürgermeisterin vor ihrem Haus niedergestochen – in Lebensgefahr
Lotto-Millionär feiert monatelang – dann muss er eingeliefert werden
Kandidat ruft Mutter an – dann beginnt der wahre Albtraum
Russland läutet «Phase 0» ein – was der Kreml dahinter versteckt
Messerattacke auf deutsche Bürgermeisterin – das ist bekannt