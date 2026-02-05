April und Randy gewinnen umgerechnet rund 230'000 Franken. Bild: Illinois Lottery

Ein kurzer Halt auf dem Weg zum Arzt – und plötzlich sind 350'000 Dollar gewonnen. Zwei Freunde aus dem US-Bundesstaat Illinois haben mit einem spontanen Lottokauf den grossen Treffer gelandet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Freunde kaufen auf dem Weg zu einem Arzttermin spontan ein Lottolos und gewinnen 350'000 Dollar.

Zunächst glauben sie an einen kleinen Gewinn, bis ein Blick in die App alles verändert.

Das Geld wollen sie unter anderem für Immobilien, die Vorsorge und eine Reise einsetzen. Mehr anzeigen

Eigentlich wollten sie nur zu einem Arzttermin. Doch ein kurzer Zwischenstopp veränderte alles. Zwei langjährige Freunde aus Illinois kauften auf dem Weg spontan ein Lottolos – und gewannen 350'000 Dollar.

April und Randy, beide wohnhaft in Ashton, erzählten der Lotteriebehörde von Illinois, wie es dazu kam. Randy fuhr an diesem Tag seine Ehefrau zu einem Arzttermin. Unterwegs hielten sie bei einem Supermarkt in West Chicago an. Dort entschieden sich die beiden Freunde, ein sogenanntes Schnellwahl-Los für die Ziehung vom 7. Januar zu kaufen.

«Wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort», sagte Randy.

Seit Jahren haben die beiden eine klare Abmachung: Sollte einer von ihnen im Lotto gewinnen, wird der Betrag geteilt. Dieses Mal zahlte sich das aus. Ihr Los gewann den Hauptpreis von 350’000 Dollar.

«Die Leute sagten, wir würden nie gewinnen»

«Wir konnten es zuerst gar nicht glauben», sagte April. «Randy dachte zunächst, wir hätten nur 350 Dollar gewonnen und machte Witze darüber, noch mehr Lose zu kaufen.» Dann überprüfte sie die Zahlen genauer. «Als ich in der App sah, dass es 350'000 Dollar waren, war plötzlich alles anders.»

Auch Randy erinnerte sich an viele skeptische Stimmen aus dem Umfeld. «Die Leute sagten immer: ‹Ihr gewinnt doch sowieso nie.› Wir lachten dann und sagten: ‹Eines Tages trifft es uns.›»

Nach dem Gewinn änderte sich auch die Stimmung am Arbeitsplatz. «Alle bei der Arbeit kamen vorbei, gaben uns High-Fives und gratulierten», erzählte April.

Was sie mit dem Geld vorhaben, haben die beiden bereits besprochen. Ein Teil soll in Immobilien fliessen, ein anderer in die Altersvorsorge. Und es gibt auch Reisepläne.

«Meine Frau möchte nach Irland reisen», sagte Randy. «Aber weil ich nicht fliege, lasse ich mir vielleicht stattdessen ein Tattoo stechen.»