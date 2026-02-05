  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dank Zwischenstopp Arztbesuch macht zwei Freunde um 230'000 Franken reicher

Sven Ziegler

5.2.2026

April und Randy gewinnen umgerechnet rund 230'000 Franken.
April und Randy gewinnen umgerechnet rund 230'000 Franken.
Bild: Illinois Lottery

Ein kurzer Halt auf dem Weg zum Arzt – und plötzlich sind 350'000 Dollar gewonnen. Zwei Freunde aus dem US-Bundesstaat Illinois haben mit einem spontanen Lottokauf den grossen Treffer gelandet.

Sven Ziegler

05.02.2026, 20:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Freunde kaufen auf dem Weg zu einem Arzttermin spontan ein Lottolos und gewinnen 350'000 Dollar.
  • Zunächst glauben sie an einen kleinen Gewinn, bis ein Blick in die App alles verändert.
  • Das Geld wollen sie unter anderem für Immobilien, die Vorsorge und eine Reise einsetzen.
Mehr anzeigen

Eigentlich wollten sie nur zu einem Arzttermin. Doch ein kurzer Zwischenstopp veränderte alles. Zwei langjährige Freunde aus Illinois kauften auf dem Weg spontan ein Lottolos – und gewannen 350'000 Dollar.

April und Randy, beide wohnhaft in Ashton, erzählten der Lotteriebehörde von Illinois, wie es dazu kam. Randy fuhr an diesem Tag seine Ehefrau zu einem Arzttermin. Unterwegs hielten sie bei einem Supermarkt in West Chicago an. Dort entschieden sich die beiden Freunde, ein sogenanntes Schnellwahl-Los für die Ziehung vom 7. Januar zu kaufen.

«Wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort», sagte Randy.

Seit Jahren haben die beiden eine klare Abmachung: Sollte einer von ihnen im Lotto gewinnen, wird der Betrag geteilt. Dieses Mal zahlte sich das aus. Ihr Los gewann den Hauptpreis von 350’000 Dollar.

«Die Leute sagten, wir würden nie gewinnen»

«Wir konnten es zuerst gar nicht glauben», sagte April. «Randy dachte zunächst, wir hätten nur 350 Dollar gewonnen und machte Witze darüber, noch mehr Lose zu kaufen.» Dann überprüfte sie die Zahlen genauer. «Als ich in der App sah, dass es 350'000 Dollar waren, war plötzlich alles anders.»

Auch Randy erinnerte sich an viele skeptische Stimmen aus dem Umfeld. «Die Leute sagten immer: ‹Ihr gewinnt doch sowieso nie.› Wir lachten dann und sagten: ‹Eines Tages trifft es uns.›»

Nach dem Gewinn änderte sich auch die Stimmung am Arbeitsplatz. «Alle bei der Arbeit kamen vorbei, gaben uns High-Fives und gratulierten», erzählte April.

Was sie mit dem Geld vorhaben, haben die beiden bereits besprochen. Ein Teil soll in Immobilien fliessen, ein anderer in die Altersvorsorge. Und es gibt auch Reisepläne.

«Meine Frau möchte nach Irland reisen», sagte Randy. «Aber weil ich nicht fliege, lasse ich mir vielleicht stattdessen ein Tattoo stechen.»

Mehr internationale News

USA unter Donald Trump. US-Regierungskreise: Verhandlungen mit Iran am Freitag

USA unter Donald TrumpUS-Regierungskreise: Verhandlungen mit Iran am Freitag

Politik. US-Regierungskreise: Verhandlungen mit dem Iran am Freitag

PolitikUS-Regierungskreise: Verhandlungen mit dem Iran am Freitag

Haley Robson wurde missbraucht. Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»

Haley Robson wurde missbrauchtEpstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig
Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen
Lukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»