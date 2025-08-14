  1. Privatkunden
Leiche in Wald entdeckt Vermisste Milina K. nach 4 Jahren tot aufgefunden

Sven Ziegler

14.8.2025

Nach dem Verschwinden wurde eine grosse Suchaktion gestartet.
DPA

Die seit 2021 vermisste Milina K. aus Luckenwalde ist tot. Vier Jahre nach ihrem Verschwinden wurden ihre sterblichen Überreste in einem Wald in Sachsen-Anhalt entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Sven Ziegler

14.08.2025, 11:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Milina K. verschwand im September 2021 nach einem Treffen im Nuthepark in Luckenwalde.
  • Ihre Leiche wurde nun in einem Wald in Sachsen-Anhalt gefunden.
  • Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Tötungsdelikts und hat eine Belohnung von 5’000 Euro ausgesetzt.
Mehr anzeigen

Vier Jahre nach dem Verschwinden der damals 22-jährigen Milina K. aus Luckenwalde ist Gewissheit eingetreten: Wie die deutsche Polizei mitteilt, wurden in einem Waldgebiet in Sachsen-Anhalt ihre sterblichen Überreste gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft Potsdam teilten mit, dass wegen der Umstände des Verschwindens und der Auffindesituation wegen eines möglichen Tötungsdelikts ermittelt wird.

Milina K. war zuletzt in der Nacht auf den 25. September 2021 im Nuthepark in Luckenwalde gesehen worden. Sie hatte dort mit zwei Freunden den Abend verbracht und sich gegen 1.30 Uhr mit dem Fahrrad auf den Heimweg gemacht – kam jedoch nie zu Hause an. Eine grosse Suchaktion im Oktober 2021, bei der auch Polizeitaucher eingesetzt wurden, verlief ergebnislos.

Fall bleibt vier Jahre ungelöst

Bereits drei Wochen nach der Vermisstenmeldung leitete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ein. Im Mai 2022 rückte eine tatverdächtige Person ins Visier – Details zu Identität und Rolle dieser Person wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben.

Seitdem blieb der Fall ungelöst. Nun hoffen die Ermittler auf neue Hinweise, insbesondere von möglichen Mitwissern. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, hat die Polizei eine Belohnung von 5’000 Euro ausgesetzt.

