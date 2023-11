Luftalarm in Sewastopol – Krim-Brücke gesperrt +++ Selenskyj: Krieg ist kein Hollywood-Film

4 Uhr

Ungeachtet der derzeit schwierigen Lage an der Front hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten für die Zukunft weitere militärische Erfolge in Aussicht gestellt – insbesondere in der Schwarzmeerregion. «Die moderne Welt ist so gestaltet, dass sie sich zu schnell an den Erfolg gewöhnt. Als die Aggression in vollem Umfang begann, haben viele Menschen auf der Welt erwartet, dass die Ukraine nicht standhalten würde», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. «Mittlerweile werden die kolossalen Leistungen unseres Volkes, aller unserer Soldaten, einfach als gegeben angesehen.»

Selenskyj warnte angesichts eines fast erstarrten Frontverlaufs vor überzogenen Erwartungen an das ukrainische Militär. Ein Krieg sei nicht vergleichbar mit einem Hollywood-Film, erklärt er, angesprochen auf Kritik aus dem Westen, die ukrainische Gegenoffensive komme kaum voran.

Selenskyj fügte hinzu: «Der Erfolg der Ukraine im Kampf um das Schwarze Meer wird in die Geschichtsbücher eingehen, auch wenn das derzeit nicht mehr so oft diskutiert wird.»

Die Ukraine verteidigt sich seit mittlerweile mehr als 20 Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg. Das Ziel der ukrainischen Armee ist die Befreiung aller derzeit besetzten Gebiete, darunter auch der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Derzeit jedoch ist die Lage an der Front für Kiew hart - insbesondere im Osten bei der heftig umkämpften Stadt Awdijiwka.