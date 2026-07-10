Mehr als einen Monat nach dem spektakulären Zwischenfall mit einer Lufthansa-Boeing 787 in Frankfurt liegt ein erster Zwischenbericht vor. Die Ermittler fanden einen wichtigen Verriegelungsstift nicht an seinem vorgesehenen Platz – und sprechen zudem von deutlich mehr Verletzten als zunächst bekannt.

Das Flugzeug mit der Kennung D-ABPQ zieht am Flughafen Frabkfurt ungewollt das vordere Fahrwerk ein.

Darum geht’s Ein Zwischenbericht zum Lufthansa-Unfall in Frankfurt nennt einen fehlenden Verriegelungsstift am Bugfahrwerk als wichtigen Untersuchungsaspekt.

Beim Zwischenfall wurden insgesamt 23 Menschen verletzt – deutlich mehr als zunächst bekannt war.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung betont jedoch, dass die eigentliche Unfallursache weiterhin untersucht wird. Zusammenfassung erstellt mit

Mehr als einen Monat nach dem spektakulären Zwischenfall mit einer Lufthansa-Boeing 787 am Frankfurter Flughafen haben die deutschen Flugunfallermittler neue Erkenntnisse veröffentlicht.

Wie aus einem Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) hervorgeht, befand sich ein wichtiger Verriegelungsstift für das Bugfahrwerk nicht an der dafür vorgesehenen Stelle. Stattdessen lag die technische Sicherung mit ihrer roten Warnfahne in einer Aufbewahrungskiste im vorderen Frachtraum.

Dreamliner sackte während Wartungsarbeiten zusammen

Der Unfall ereignete sich am 4. Juni. Die Boeing 787-9 wurde am Boden für einen Flug nach Los Angeles vorbereitet. An Bord befanden sich ausschliesslich Techniker, Cockpit- und Kabinenbesatzung sowie Mitarbeitende der Bodenabfertigung – Passagiere waren noch keine im Flugzeug.

Während Wartungsarbeiten überprüften Techniker im Cockpit ein Problem an der Steuerung der Hauptfahrwerkstüren. Dabei wurde der Fahrwerkshebel auf die Position «UP» gestellt. Daraufhin fuhr das Bugfahrwerk ein, worauf die Maschine vorne absackte und mit der Rumpfnase sowie beiden Triebwerksverkleidungen auf dem Beton aufschlug.

Deutlich mehr Verletzte als zunächst bekannt

Der Zwischenbericht zeigt zudem, dass bei dem Vorfall insgesamt 23 Menschen verletzt wurden. Davon erlitten 21 Personen leichte und zwei schwere Verletzungen. Damit liegt die Zahl der Verletzten höher als in den ersten öffentlichen Angaben nach dem Unfall.

Die Boeing war erst Anfang 2026 in Dienst gestellt worden und hatte bis zum Zwischenfall erst 137 Flüge absolviert.

Nach Angaben der BFU schreibt auch das Wartungshandbuch von Boeing vor, dass die Verriegelungsstifte vor einem solchen Test eingesetzt werden müssen.

Ob der fehlende Stift tatsächlich zum Einsturz des Bugfahrwerks führte, lassen die Ermittler jedoch ausdrücklich offen. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Erst der Abschlussbericht, der in rund einem Jahr erwartet wird, soll die genaue Unfallursache klären.