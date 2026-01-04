  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Alle Systeme ausgefallen? Gesamter griechischer Luftraum gesperrt

Sven Ziegler

4.1.2026

Aktuell sind keine Flugzeuge mehr über Griechenland unterwegs.
Aktuell sind keine Flugzeuge mehr über Griechenland unterwegs.
Flightradar24

Über Griechenland sind derzeit keine Flüge mehr unterwegs. Behörden bestätigen einen Stillstand im Luftraum – als mögliche Ursache gilt ein Ausfall der Kommunikationssysteme.

Sven Ziegler

04.01.2026, 11:11

04.01.2026, 12:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Über Griechenland sind aktuell keine Flugzeuge mehr unterwegs. 
  • Die Luftfahrtbehörden sprechen von einem möglichen Kommunikationsausfall.
  • Flugdaten zeigen einen nahezu leeren Luftraum über dem Land.
Mehr anzeigen

Über Griechenland ist der zivile Flugverkehr offenbar zum Erliegen gekommen. Nach Angaben von Behördenvertretern landen derzeit keine Maschinen mehr im Land. Auch Starts sind keine verzeichnet.

Vertreter der griechischen Zivilluftfahrt sowie des Athener Flughafens bestätigten demnach, dass aktuell keine eingehenden Flüge abgefertigt werden. Als mögliche Ursache wird ein Ausfall aller Kommunikationssysteme genannt. Offizielle Details dazu liegen bislang nicht vor.

Ein Blick auf die Flugverfolgungsplattform Flightradar24 stützt diese Angaben: Der Luftraum über Griechenland ist dort nahezu vollständig leer, regulärer Flugverkehr ist nicht zu erkennen.

Zahlreiche Personen warten am Flughafen von Athen auf weitere Informationen.
Zahlreiche Personen warten am Flughafen von Athen auf weitere Informationen.

Wie lange die Einschränkungen andauern werden, ist derzeit unklar. Die Behörden haben sich bislang nicht zu einem möglichen Zeitpunkt für eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs geäussert.

Bilder aus dem Internet zeigen zahlreiche Personen, die am Flughafen von Athen auf weitere Informationen warten. Check-In und Sicherheitskontrollen wurden komplett gestoppt.

Meistgelesen

Ständerat sorgt mit Äusserung zu Bar-Inferno für Empörung
Jüngstes Opfer war 14 Jahre alt – 16 weitere Tote identifiziert
Neues Foto wirft noch mehr Fragen zum Bau der Inferno-Bar auf
Arthur (16) ist tot – auch Benjamin (18) verstarb bei Bar-Inferno
Fussball-Profi (19) rettete Freundin aus dem Flammen-Inferno