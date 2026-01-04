Aktuell sind keine Flugzeuge mehr über Griechenland unterwegs. Flightradar24

Über Griechenland sind derzeit keine Flüge mehr unterwegs. Behörden bestätigen einen Stillstand im Luftraum – als mögliche Ursache gilt ein Ausfall der Kommunikationssysteme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über Griechenland sind aktuell keine Flugzeuge mehr unterwegs.

Die Luftfahrtbehörden sprechen von einem möglichen Kommunikationsausfall.

Flugdaten zeigen einen nahezu leeren Luftraum über dem Land. Mehr anzeigen

Über Griechenland ist der zivile Flugverkehr offenbar zum Erliegen gekommen. Nach Angaben von Behördenvertretern landen derzeit keine Maschinen mehr im Land. Auch Starts sind keine verzeichnet.

Vertreter der griechischen Zivilluftfahrt sowie des Athener Flughafens bestätigten demnach, dass aktuell keine eingehenden Flüge abgefertigt werden. Als mögliche Ursache wird ein Ausfall aller Kommunikationssysteme genannt. Offizielle Details dazu liegen bislang nicht vor.

Ein Blick auf die Flugverfolgungsplattform Flightradar24 stützt diese Angaben: Der Luftraum über Griechenland ist dort nahezu vollständig leer, regulärer Flugverkehr ist nicht zu erkennen.

Zahlreiche Personen warten am Flughafen von Athen auf weitere Informationen.

Wie lange die Einschränkungen andauern werden, ist derzeit unklar. Die Behörden haben sich bislang nicht zu einem möglichen Zeitpunkt für eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs geäussert.

Bilder aus dem Internet zeigen zahlreiche Personen, die am Flughafen von Athen auf weitere Informationen warten. Check-In und Sicherheitskontrollen wurden komplett gestoppt.