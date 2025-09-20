  1. Privatkunden
Russische Luftraumverletzungen Nato will beraten, EU spricht von «gefährlicher Provokation» – Moskau dementiert

SDA

20.9.2025 - 08:03

Drei Kampfflugzeuge der russischen Luftwaffe haben sich laut dem Militär Estlands am Freitag unerlaubt im EU-Luftraum aufgehalten.
Keystone

Russland soll nach estnischen Angaben erneut den Nato-Luftraum verletzt haben – Moskau weist die Vorwürfe zurück, während Nato-Verbündete von einer gefährlichen Provokation sprechen. Nächste Woche berät die Nato.

Keystone-SDA

20.09.2025, 08:03

20.09.2025, 12:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Russland bestreitet eine Verletzung des estnischen Luftraums, während Estland und die Nato von einem unerlaubten Überflug sprechen.
  • Estland beantragte Nato-Konsultationen, auch Polen meldete zuletzt russische Drohnen- und Jet-Vorfälle.
  • Selenskyj sieht darin eine gezielte russische Kampagne gegen Europa und fordert entschlossene Reaktionen.
  • Die Nato-Länder kommen Anfang nächster Woche zu Beratungen zusammen.
Mehr anzeigen

Russlands Regierung hat die Darstellung Estlands bestritten, dass drei russische Kampfjets den Luftraum des baltischen Nato-Landes verletzt haben sollen. «Der Flug wurde unter strikter Einhaltung der internationalen Luftraumregeln durchgeführt, ohne die Grenzen anderer Staaten zu verletzen», teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit.

«Während des Fluges wichen die MiG-31-Jets nicht von der abgesprochenen Flugroute ab und verletzten nicht den estnischen Luftraum», hiess es weiter. Vielmehr habe die Route über neutrale Gewässer mehr als drei Kilometer nördlich der estnischen Ostsee-Insel Vaindloo geführt. Die Angaben aus Moskau liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Estland und Polen sprechen von Regelverletzungen

Estlands Armee hatte den Vorfall anders dargestellt und am Freitag eine erneute Verletzung seines Luftraums durch drei russische Kampfjets gemeldet, die am Morgen nahe Vaindloo unerlaubt in den Luftraum des EU-Staates eingedrungen seien und sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten hätten. Die Flugzeuge hätten keine Flugpläne übermittelt, ihre elektronische Kennung ausgeschaltet gehabt und auch keinen Funkkontakt mit der estnischen Flugsicherung gehalten. Auch diese Angaben liessen sich zunächst nicht verifizieren.

Die Nato habe sofort reagiert und die russischen Flugzeuge abgefangen, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsbündnisses. Nach estnischen Angaben waren F-35-Kampfjets der italienischen Luftwaffe im Einsatz, die die russischen Kampfflugzeuge in die Region Kaliningrad eskortierten. Weil die an Russland grenzenden Länder Estland, Lettland und Litauen keine eigenen Kampfjets besitzen, sichern die Nato-Verbündeten den baltischen Luftraum. Nato-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnete die Reaktion des Bündnisses als schnell und entschlossen.

Ukraine-Ticker. Ukraine greift Ölraffinerien in Russland an +++ Nato berät über russische Luftraumverletzungen

Ukraine-TickerUkraine greift Ölraffinerien in Russland an +++ Nato berät über russische Luftraumverletzungen

Estland beantragte nach dem Vorfall Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von aussen gefährdet sieht. Anfang nächster Woche werde es Beratungen geben, wie ein Sprecher des Militärbündnisses auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Mehrere Luftraumverletzungen in wenigen Tagen

Luftraumverletzungen durch Russland sorgten zuletzt für zunehmend Unruhe unter den Nato-Verbündeten in Europa, immer wieder ist die Rede von Provokation. Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine war erst in der vergangenen Woche eine grosse Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab. Auch Warschau beantragte nach dem Vorfall Nato-Konsultationen nach Artikel 4. Später kam es zu weiteren Vorfällen, bei denen mutmasslich gezielt russische Drohnen über Polen und Rumänien gelenkt wurden.

Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas verwies darauf, dass es die dritte Verletzung des EU-Luftraums innerhalb weniger Tage gewesen sei und dies die Spannungen in der Region weiter verschärfe. Sie sprach von einer «äusserst gefährlichen Provokation».

EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas sprach von einer «äusserst gefährlichen Provokation».
Harry Nakos/AP/dpa

Zwei russische Kampfjets über polnischer Bohrinsel

Nach Bekanntwerden des Vorfalls in Estland meldete am Freitagabend dann Polen, dass sich zwei russische Kampfjets im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert hätten. Sie hätten die Bohrplattform Petrobaltic in einer Flughöhe von 150 Metern angeflogen, teilte das Innenministerium mit. Dabei wurde nach Angaben des Grenzschutzes die Sicherheitszone über der Plattform verletzt. Zur Verletzung der Staatsgrenze sei es nicht gekommen, sagte eine Sprecherin der Behörde dem Sender TVN24.

Die Öl-Plattform, die dem polnischen Konzern Orlen Petrobaltic gehört, befindet sich in der polnischen Wirtschaftszone der Ostsee, etwa 70 km nördlich von Jastarnia.

Selenskyj: Keine Zufälle

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete den Vorfall in Estland als empörend. «Das sind keine Zufälle. Es handelt sich um eine systematische russische Kampagne gegen Europa, gegen die Nato, gegen den Westen», teilte er auf der Plattform X mit. «Und das erfordert eine systematische Reaktion.» Es müssten entschlossene Massnahmen ergriffen werden – sowohl gemeinsam als auch einzeln von jeder Nation.

Estland: Luftraum von russischen Kampfjets verletzt

Estland: Luftraum von russischen Kampfjets verletzt

Drei russische MiG-31-Kampfjets sind laut Regierungsangaben am Freitag in den Luftraum Estlands eingedrungen. Das baltische Land ist Mitglied der Nato. Die drei Maschinen seien zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum gewesen, sagte Aussenminister Margus Tsahkna. Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen an der Ostflanke der Nato. Russland habe den estnischen Luftraum in diesem Jahr bereits viermal verletzt, was an sich schon inakzeptabel sei, so der Aussenminister.

19.09.2025

