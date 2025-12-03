  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er machte Musikerin zum Star Viraler Tanz bringt Welthit plötzlich wieder auf die grosse Bühne

Von Luna Pauli

3.12.2025

Er machte Zara Larsson zum Star: Viraler Tanz bringt Welthit plötzlich wieder auf die grosse Bühne

Er machte Zara Larsson zum Star: Viraler Tanz bringt Welthit plötzlich wieder auf die grosse Bühne

Vor zehn Jahren machte «Lush Life» Zara Larsson zum Popstar – jetzt erlebt der Hit auf TikTok ein unerwartetes Comeback. Der Auslöser: eine 16-jährige Holländerin.

03.12.2025

Vor zehn Jahren machte «Lush Life» Zara Larsson zum Popstar – jetzt erlebt der Hit auf TikTok ein unerwartetes Comeback. Der Auslöser: eine 16-jährige Holländerin.

Von Luna Pauli

03.12.2025, 14:33

Zara Larsson war seit «Lush Life» nie weg. Mit Songs wie «Never Forget You» oder «Symphony» erreicht sie bis heute Fans jeden Alters – von Nostalgikerinnen bis zu einer neuen TikTok-Generation.

Ein Song kehrt zurück

Warum «Lush Life» gerade jetzt wieder eine junge Fangemeinde packt und wer den neuen Hype ausgelöst hat zeigt das Video und liefert den entscheidenden Moment dazu.

Mehr aus dem Ressort

Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.

18.11.2025

Meistgelesen

Betrüger räumen Konten leer und treiben Opfer Monate später in neue Schulden
Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte
Das erste Training in Beaver Creek löst hitzige Diskussionen aus
Ihre Schwester starb mit 19 auf der Skipiste – nun tritt Lucrezia Lorenzi zurück
BAG verzeichnet Grippe-Explosion – und die grosse Welle steht noch an

Mehr aus dem Ressort

Musik. Lucerne Festival Orchestra verlängert mit Dirigent Riccardo Chailly

MusikLucerne Festival Orchestra verlängert mit Dirigent Riccardo Chailly

Lorde mit «Virgin» im Gepäck. Die Pop-Ikone spielt in Zürich vor ausverkauftem Haus

Lorde mit «Virgin» im GepäckDie Pop-Ikone spielt in Zürich vor ausverkauftem Haus

«Nie vom Schlimmsten ausgehen». Sängerin Sandra spricht über ihre Krebserkrankung

«Nie vom Schlimmsten ausgehen»Sängerin Sandra spricht über ihre Krebserkrankung