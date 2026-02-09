  1. Privatkunden
Vorfall in Venezuela Oppositionspolitiker wird aus Haft entlassen – und kurz darauf verschleppt

SDA

9.2.2026 - 09:04

Der Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa war seit Mai 2025 in Haft
Der Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa war seit Mai 2025 in Haft
Cristian Hernandez/AP/dpa

In Venezuela ist der Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa nur wenige Stunden nach seiner Freilassung erneut gewaltsam festgesetzt worden. Die Opposition spricht von einer Entführung, die Staatsanwaltschaft verweist auf einen angeblichen Verstoss gegen Auflagen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

09.02.2026, 09:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der venezolanische Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa soll laut Oppositionsführerin María Corina Machado nur wenige Stunden nach seiner Haftentlassung von bewaffneten Männern in Caracas verschleppt worden sein.
  • Die Staatsanwaltschaft widerspricht der Darstellung und erklärt, Guanipas Festnahme sei beantragt worden, weil er gegen Auflagen verstossen habe.
  • Der Fall steht im Kontext zahlreicher politischer Inhaftierungen in Venezuela, wo laut Menschenrechtsorganisationen rund 800 politische Gefangene festgehalten werden.
Mehr anzeigen

In Venezuela soll der prominente Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa wenige Stunden nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis verschleppt worden sein. Das teilte Oppositionsführerin María Corina Machado, die Ende vergangenen Jahres den Friedensnobelpreis erhalten hatte, auf der Plattform X mit. «Vor wenigen Minuten wurde Juan Pablo Guanipa in der Siedlung Los Chorros in Caracas entführt», schrieb sie.

Schwer bewaffnete Männer in Zivilkleidung seien in vier Fahrzeugen gekommen und hätten ihn gewaltsam mitgenommen. «Wir fordern seine sofortige Freilassung», erklärte Machado. Die venezolanische Staatsanwaltschaft ihrerseits teilte mit, sie habe die Festnahme Guanipas beantragt, da er gegen Auflagen verstossen habe. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Guanipa, der Vorsitzende der Partei «Primero Justicia», war im Mai 2025 festgenommen worden. Die Regierung des damals noch amtierenden autoritären Staatschefs Nicolás Maduro warf ihm vor, Terroranschläge geplant zu haben, um die Parlaments- und Regionalwahlen zu stören.

Hunderte politische Häftlinge

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Foro Penal gibt es in dem südamerikanischen Land rund 800 politische Häftlinge. Viele waren bei den Protesten gegen die von Betrugsvorwürfen überschatteten Wiederwahl Maduros 2024 festgenommen worden.

Wenige Tage nach der Intervention der USA und der Festnahme Maduros Anfang Januar kündigte die Regierung der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez die Freilassung einer grossen Zahl venezolanischer und ausländischer Gefangener an.

Umstrittenes Atomwaffenprogramm: USA und Iran verhandeln erneut

USA und Iran wollen verhandeln: Für Freitag sind neue Gespräche der beiden Staaten im Oman geplant. Für die USA sollen der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teilnehmen. Unklar bleibt die Tagesordnung. Der Iran möchte laut Aussenminister Abbas Araghtschi nur über sein Atomprogramm und eine mögliche Lockerung von Sanktionen sprechen. Die USA drängen hingegen darauf, dass auch Irans Raketenprogramm sowie die Unterstützung von Irans Verbündeten Themen sein müssten.

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

Tödliche Schüsse bei einem Einsatz von ICE-Beamten in Minneapolis lassen die Wut auf Präsident Donald Trump und das Vorgehen seiner Regierung gegen ihre eigenen Landsleute hochkochen.

Umstrittenes Atomwaffenprogramm: USA und Iran verhandeln erneut

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

