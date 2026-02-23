  1. Privatkunden
Mexiko-Chaos im Video Rauch über Puerto Vallarta – Kartell reagiert mit Gewalt

Fabienne Berner

23.2.2026

Ausschreitungen in Mexiko: Rauch über Puerto Vallarta: Kartell reagiert mit Gewalt

Ausschreitungen in Mexiko: Rauch über Puerto Vallarta: Kartell reagiert mit Gewalt

23.02.2026

Strassensperren, brennende Autos und zerstörte Geschäfte: Nach dem Tod des Drogenbosses «El Mencho» herrscht in Mexiko der Ausnahmezustand. Mehr zum Chaos und der Gewalt erfährst du im Video.

Fabienne Berner

23.02.2026, 13:34

23.02.2026, 13:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Tod des Drogenbosses «El Mencho» kommt es in Mexiko zu landesweiten Ausschreitungen.
  • Experten sprechen von einer Machtdemonstration des CJNG. Kartellmitglieder errichteten Strassensperren und zündeten Fahrzeuge an.
  • Behörden riefen die Bevölkerung auf, zuhause zu bleiben. In mehreren Bundesstaaten blieben Schulen zum Wochenstart geschlossen.
Mehr anzeigen

Touristen müssen von Flughafen Guadalajara fliehen.

Touristen müssen von Flughafen Guadalajara fliehen.

Kartellanführer «El Mencho» kommt nach einem Militäreinsatz ums Leben – und in vielen Teilstaaten kommt es zu Unruhen. Flüge werden gestrichen, ausländische Botschaften warnen ihre Bürger in Mexiko.

23.02.2026

