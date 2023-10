USA: Lösung im Schuldenstreit besiegelt

Washington, 29.05.23: US-Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, haben ihren Kompromiss für einen Gesetzesentwurf zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten besiegelt. Zuvor war lediglich von einer «vorläufigen Einigung» die Rede gewesen. O-TON Joe Biden, US-Präsident «Die Einigung stellt einen Kompromiss dar, das heisst keiner der Beteiligten hat alles bekommen, war er wollte. Aber so sieht Regierungsverantwortung nun mal aus. Ich glaube, Sie werden sehen, dass dieser Deal eine gute Nachricht für das amerikanische Volk ist.» Biden sagte auch, die Einigung sei ein wichtiger Schritt nach vorn, der die Ausgaben senken, wichtige Programme für die arbeitende Bevölkerung schützen und die Wirtschaft stärken würde. Ausserdem schütze die Vereinbarung die wichtigsten Teile seiner politischen Agenda. Der Einigung muss allerdings noch in beiden Kammern des US-Kongresses – also Repräsentantenhaus und Senat – zugestimmt werden. Voraussichtlich am Mittwoch werden sie darüber abstimmen.

31.05.2023