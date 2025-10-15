Trump nutzt im Machtkampf mit US-Städten Draht zum FIFA-Chef als Druckmittel

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«... dann würde ich Gianni anrufen» Trump nutzt im Machtkampf mit US-Städten Draht zum FIFA-Chef als Druckmittel

SDA

15.10.2025 - 06:24

Irritierender Auftritt: US-Präsident Donald Trump (l.) und Fifa-Präsident Gianni Infantino am 13. Oktober 2025 beim Gaza Peace Summit in Scharm el Scheich.
Irritierender Auftritt: US-Präsident Donald Trump (l.) und Fifa-Präsident Gianni Infantino am 13. Oktober 2025 beim Gaza Peace Summit in Scharm el Scheich.
Bild: Keystone/EPA/Yoan Valat

Donald Trump will demokratisch regierte Städte auf Linie zwingen, indem er ihnen notfalls die Ausrichtung von Spielen der Fussball-WM verbietet. Er droht: Dafür reiche ein kurzer Anruf beim FIFA-Chef.

Keystone-SDA

15.10.2025, 06:24

15.10.2025, 06:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In seinem Machtkampf mit demokratisch regierten US-Städten setzt Präsident Donald Trump die Ausrichtung der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 und seinen engen Draht zur FIFA als politisches Druckmittel ein.
  • Er könne Weltverbandschef Gianni Infantino mit Leichtigkeit dazu bringen, Städte wie Boston als Austragungsorte für WM-Spiele zu streichen, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Weissen Haus.
  • Die USA, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer (11. Juni bis 19. Juli) gemeinsam aus.
  • 11 der 16 Gastgeberstädte sind in den USA – darunter Boston und das ebenfalls demokratisch regierte Los Angeles.
  • Gerade die kalifornische Millionenstadt geriet weltweit in die Schlagzeilen, als Trump dort vor Monaten beim ersten Einsatz dieser Art Soldaten aufmarschieren liess
Mehr anzeigen

In seinem Machtkampf mit demokratisch regierten US-Städten setzt Präsident Donald Trump die Ausrichtung der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 und seinen engen Draht zur FIFA als politisches Druckmittel ein. Er könne Weltverbandschef Gianni Infantino mit Leichtigkeit dazu bringen, Städte wie Boston als Austragungsorte für WM-Spiele zu streichen, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Weissen Haus.

Dabei deutete der Republikaner einmal mehr Probleme mit angeblich ausufernder Kriminalität an. Auf diese Weise versucht Trump schon seit Monaten, den Einsatz von Nationalgardisten in demokratisch regierten US-Grossstädten zu rechtfertigen – gegen den Willen der normalerweise dafür zuständigen Gouverneure der jeweiligen Bundesstaaten.

Fragen und Antworten. Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?

Fragen und AntwortenNationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?

«... dann würde ich Gianni anrufen»

Angesprochen auf Bostons Bürgermeisterin Michelle Wu sagte Trump, sie sei «radikal links» und schade ihrer eigenen Stadt. «Wenn jemand einen schlechten Job macht und ich den Eindruck habe, dass die Bedingungen (zur Ausrichtung von WM-Spielen) unsicher sind, dann würde ich Gianni anrufen, den phänomenalen Chef der FIFA, und ich würde sagen: <Lass es uns woanders hin verlegen.> Und er würde es machen.» Vermutlich wäre Infantino davon zwar nicht begeistert, ergänzte Trump. «Aber er würde es ohne Weiteres machen. Er würde es machen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, es zu tun.»

Die USA, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer (11. Juni bis 19. Juli) gemeinsam aus. Allein 11 der 16 Gastgeberstädte sind in den Vereinigten Staaten – darunter Boston und die ebenfalls demokratisch regierte Westküstenmetropole Los Angeles. Gerade die kalifornische Millionenstadt geriet weltweit in die Schlagzeilen, als Trump dort vor Monaten beim ersten Einsatz dieser Art Soldaten aufmarschieren liess – mit dem erklärten Ziel, Proteste gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE zurückzudrängen. Später folgten Einsätze in weiteren Städten, für die trotz politischer Widerstände ebenfalls Nationalgardisten mobilisiert wurden.

Trump sagte nun, er könne auch im Falle der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles eine Verlegung des Ausrichtungsorts erwirken, falls die Stadt nach seinem Empfinden «nicht angemessen vorbereitet sein sollte». Dafür sei wahrscheinlich ein anderes Verfahren nötig als bei der Neuvergabe von WM-Partien, «aber wir würden es tun».

FIFA-Chef pflegt engen Draht zu Trump

FIFA-Chef Infantino pflegt enge Verbindungen zu Trump und war – zur Verwunderung vieler Beobachter – auch bei der jüngsten Zeremonie zur Unterzeichnung einer vom US-Präsidenten arrangierten Friedenserklärung für den Nahen Osten in Ägypten dabei. Die ägyptische Zeitung «Al-Masri al-Jum» bezeichnete den Schweizer als «seltsamsten» Gast des Gipfels in Scharm el Scheich, an dem zahlreiche Staats- und Regierungschefs wie Bundeskanzler Friedrich Merz teilnahmen.

Nahost-Ticker. Trump droht Hamas mit gewaltsamer «Entwaffnung» +++ Bericht: Hamas will weitere Geisel-Leichen übergeben

Nahost-TickerTrump droht Hamas mit gewaltsamer «Entwaffnung» +++ Bericht: Hamas will weitere Geisel-Leichen übergeben

Infantino zeigt sich seit Jahren bei wichtigen weltpolitischen Anlässen und betont immer wieder die seiner Ansicht nach verbindende Kraft des Fussballs. Kritiker halten ihm unangebrachte Nähe zu Staaten und Regierungen vor, die demokratische Werte nicht teilen und grundlegende Menschenrechte missachten.

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

So will FIFA-Präsident Infantino den palästinensischen Fussball wiederaufbauen

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat nach dem Friedensgipfel in Ägypten Hilfsmassnahmen zum Wiederaufbau des palästinensischen Fussballs angekündigt.

14.10.2025

Meistgelesen

Trump-Regierung entzieht Visa wegen Kirk-Kommentaren +++ LA ruft Notstand aus
Überrascht Trump die Welt beim Raketen-Gipfel erneut?
«Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst
Milliardenrechnung für Steuerzahler oder für Anleger?
Trump nutzt im Machtkampf mit US-Städten Draht zum FIFA-Chef als Druckmittel

Mehr zum Thema

USA unter Donald Trump. Trump-Regierung entzieht Visa wegen Kirk-Kommentaren +++ LA ruft Notstand aus

USA unter Donald TrumpTrump-Regierung entzieht Visa wegen Kirk-Kommentaren +++ LA ruft Notstand aus

«Es wird weiter gehen». Trump droht diesen Demokraten-Städten, die Nationalgarde werde auch bei ihnen «aufräumen»

«Es wird weiter gehen»Trump droht diesen Demokraten-Städten, die Nationalgarde werde auch bei ihnen «aufräumen»

Darum gehts beim «Insurrection Act». Trump kramt das vergessene Gesetz aus dem 18. Jahrhundert hervor – jetzt sorgt es für Angst

Darum gehts beim «Insurrection Act»Trump kramt das vergessene Gesetz aus dem 18. Jahrhundert hervor – jetzt sorgt es für Angst