Arbeiter entfernen Werbetafeln nach dem Scheitern der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in Islamabad, Pakistan, am 12. April 2026. KEYSTONE/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Hinter verschlossenen Türen ringen die USA und Iran um Einfluss, Atompolitik und eine der wichtigsten Seerouten der Welt. Eine Einigung bleibt aus. Die Sorge wächst, dass der fragile Waffenstillstand nur eine kurze Pause im Konflikt ist.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA und der Iran beenden ihre 21-stündigen Gespräche in Islamabad ohne Durchbruch.

Beide Seiten streiten vor allem über das iranische Atomprogramm und die Kontrolle der Strasse von Hormus.

Diplomaten halten weitere Verhandlungen für möglich, während Militärs sich zugleich auf eine Eskalation vorbereiten. Mehr anzeigen

Nach wochenlangem Krieg wurden grosse Hoffnungen in die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gesetzt. 21 Stunden dauerten die Gespräche in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad an. Sie endeten ohne Ergebnis − und US-Präsident Donald Trump hat umgehend eine neue Drohung parat.

Er kündigte an, die Strasse von Hormus aus der Kontrolle des Iran zu reissen und zu blockieren. Die US-Marine werde alle Schiffe daran hindern, in die Meerenge einzufahren oder diese zu verlassen, teilte Trump am Vormittag (US-Ortszeit) auf der Plattform Truth Social mit. «Die Blockade wird in Kürze beginnen.» Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht − er sagte aber dem TV-Sender Fox News, dass die Verhängung der Blockade noch ein bisschen Zeit brauche.

Was bezweckt Trump mit der Blockade?

Trump will einerseits verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt. Die US-Streitkräfte wurden demnach auch angewiesen, alle Schiffe abzufangen, die Geld an den Iran gezahlt hätten. Niemand, der eine «illegale Maut» entrichte, werde auf hoher See sichere Passage haben, schrieb Trump. Zudem kündigte er an, vom Iran gelegte Seeminen in der für die Weltwirtschaft wichtigen Meerenge zerstören zu lassen.

Der Iran beansprucht die Kontrolle der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman und plant die Einführung eines Mautsystems. Die USA hingegen fordern eine freie und sichere Durchfahrt von Schiffen ohne Gebühr wie es auch vor dem Krieg der Fall war. Trump will die globalen Märkte beruhigen, weil die Preise seit Kriegsbeginn und der Blockade nach oben schossen.

Die Blockade tut zudem dem Iran weh. Das Land ist selbst einer der grössten Ölproduzenten der Welt, und dementsprechend ist die Strasse von Hormus auch für Teheran enorm wichtig, um seine Ölexporte an die internationalen Märkte zu bringen. Der Iran hat auch nach Kriegsbeginn weiterhin Öl über die Strasse von Hormus exportiert und konnte Medienberichten zufolge seine Exporte sogar steigern, demnach von 1,5 auf mehr als 2,5 Millionen Barrel pro Tag.

Was könnte der Iran als Nächstes planen?

«Der Iran wird wahrscheinlich nicht nachgeben», schreibt Danny Citrinowicz, einer der führenden Iran-Experten, auf X. Es könnte nun zum Beispiel Teile der US-Marine in Visier nehmen, um die Entschlossenheit der Amerikaner zu testen. Neben Citrinowicz befürchtet ein weiterer Iran-Forscher, Hamidreza Azizi, dass der Iran künftig auch die mit ihm verbündete Huthi-Miliz im Jemen ermutigen wird, die Meerenge Bab al-Mandab und damit die Einfahrt zum Roten Meer und zum weiter nördlich gelegenen Suezkanal unter Beschuss zu nehmen.

The escalation now appears increasingly unavoidable, especially as President Trump significantly raises the stakes.



Iran is unlikely to back down. It will likely test U.S. resolve by targeting American naval assets, while also attempting to disrupt commercial shipping through… https://t.co/FT4ZTpvZWV — Danny (Dennis) Citrinowicz ,داني سيترينوفيتش (@citrinowicz) April 12, 2026

Damit würde ein weiterer entscheidender Seeweg zum Transport von Öl ebenfalls zum Risikofaktor, was zu einem erneuten Preisanstieg führen könnte. «Wenn ihm der Verkauf seines Öls untersagt wird, ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Iran versuchen wird, es anderen Akteuren wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten unmöglich zu machen, ihr Öl durch Umgehung der Strasse von Hormus zu verkaufen», schreibt Azizi auf X.

Well...it seems that Trump’s genius idea to open the Strait of Hormuz is to close it further!



This can, of course, put pressure on #Iran in the long term, but the short- to mid-term effects on the U.S. and global economy are likely to be much more significant.



One should not… — Hamidreza Azizi (@HamidRezaAz) April 12, 2026

Geht der Krieg jetzt weiter?

Das ist unklar. Zur Wochenmitte hatten sich Teheran und Washington auf eine zweiwöchige Waffenruhe verständigt, die bislang weitestgehend hielt. Seitdem bekannt ist, dass die diplomatischen Verhandlungen in Pakistan kein Ergebnis brachten, gab es zunächst keine neuen Äusserungen von US-Seite speziell zur laufenden Waffenruhe. Vermittler Pakistan appellierte an die USA und den Iran, die Waffenruhe einzuhalten. Umstritten war von Anfang an, ob diese auch für den Libanon gilt, wo Israel und die proiranische Hisbollah-Miliz gegeneinander kämpfen.

In welchen Punkten waren die Kriegsparteien uneins?

Die USA betonen, dass der Knackpunkt das fehlende Bekenntnis des Irans gewesen sei, langfristig keine Atomwaffen anzustreben. US-Vizepräsident JD Vance, der die Verhandlungen für die USA führte, sagte, man habe bislang nicht gesehen, dass sich der Iran grundlegend dazu verpflichte, langfristig keine Atomwaffen zu entwickeln − eine Kernforderung der USA.

Aus iranischer Sicht verhinderten zwei zentrale Punkte die Einigung. Der Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Ismail Baghai, sagte, die Positionen hätten dabei zu weit auseinander gelegen, benannte die kritischen Themen aber nicht. Iranischen Medienberichten zufolge soll es den grössten Streit bei Fragen rund um die Strasse von Hormus gegeben haben.

Sind die Friedensbemühungen nun gescheitert?

Beide Seiten schlagen die Tür nicht ganz zu. Vance sagte, man habe einen Vorschlag an den Iran mit einem Angebot zurückgelassen − was dieses beinhaltet, war jedoch unklar. Irans Aussenamtssprecher Baghai schloss weitere Verhandlungen nicht aus und betonte, die Diplomatie ende nie.

Bente Scheller, Nahost-Expertin der Heinrich-Böll-Stiftung, sagte im Deutschlandfunk, beide Seiten hätten Maximalforderungen gestellt. Noch sei aber nicht alles in Stein gemeisselt. Die Waffenruhe sei insgesamt auf zwei Wochen angesetzt und das sei Zeit, in der man noch weiter verhandeln könnte.

Der Politikwissenschaftler Nico Lange schrieb auf X: «Ein 'Deal' beim ersten Treffen zwischen USA und Iran war nicht erwartbar, im besten Fall ist der Einstieg in einen längeren zähen Verhandlungsprozess gelungen.»

Die Banalisierung von Diplomatie läuft schon länger, von „man muss nur mal reden“, „oder es braucht nur gute Diplomaten“ zu „schneller Deal aus X Punkten“. Erfolgreiche Diplomatie braucht militärische Stärke, glaubwürdigen Druck, Vorbereitung, Geduld, Detailwissen, Kreativität. https://t.co/08TsK13qum — Nico Lange (@nicolange_) April 12, 2026

Auch Sicherheitsexperte Peter Neumann sieht die Verhandlungen nicht endgültig gescheitert. Es reiche aber nicht, der anderen Seite die Bedingungen diktieren zu wollen, schrieb er auf X. Wenn die Amerikaner die Öffnung der Strasse von Hormus und eine dauerhafte Lösung für das Atomprogramm erreichen wollten, müssten sie den Iranern bei dem ein oder anderen Thema entgegenkommen. «Fest steht: Die USA haben sich mit ihrem Krieg in eine ungünstige strategische Lage manövriert.» Verlierer seien zudem die iranischen Demokratinnen und Demokraten.

Meine Analyse: Die Verhandlungen sind nicht endgültig gescheitert. Es wird früher oder später eine weitere Runde geben, denn beide Seiten wollen ja eine Lösung. Was die Amerikaner bei dieser Runde gelernt haben: 1/ 👇🧵 https://t.co/YgSHAAgTX1 — Peter R. Neumann (@PeterRNeumann) April 12, 2026

Der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija sieht ein Spiel auf Zeit. Sowohl die USA als auch der Iran wollten jetzt Zeit gewinnen, um ihre «strategischen und taktischen Fehler zu korrigieren und sich militärisch und politisch neu zu positionieren», analysierte der regierungsnahe saudische Sender. «Beide brauchen eine Verschnaufpause und eine Kampfpause.»

Wie ist die aktuelle Lage in der Strasse von Hormus?

Noch während die Verhandlungen in Pakistan liefen, bahnte sich ein neuer Konflikt um die wichtige Meerenge an. Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) erklärte, es habe einen Marineeinsatz zur Räumung von Seeminen begonnen. Zwei Zerstörer hätten dazu die Strasse von Hormus passiert und seien im Arabischen Golf im Einsatz. Trump sagte wenig später, Minensuchboote seien im Einsatz. Die iranischen Revolutionsgarden hatten vor wenigen Tagen einen Bereich der Meerenge als Gefahrenzone deklariert und vor Minen in den Schifffahrtsrouten gewarnt.

Öltanker und Frachtschiffe reihen sich in der Strasse von Hormus auf. (Archiv) Keystone/AP/Altaf Qadri

Die Iraner wiesen die Berichte in der Nacht zu Sonntag zurück. Jeder Versuch von Militärschiffen, die Strasse zu passieren, werde auf entschiedenen Widerstand treffen. Die Durchfahrt sei gemäss den geltenden Bestimmungen ausschliesslich zivilen Schiffen gestattet, hiess es.

Wie aus Webkarten von Schiffsbeobachtungsdiensten wie Vesselfinder, die Positionsdaten auswerten, hervorgeht, ist der Verkehr in der Strasse von Hormus weiter eingeschränkt. Der Verband Deutscher Reeder teilte am Sonntag mit, dass es zutreffend sei, dass der Handelsverkehr in der Meerenge unverändert weitgehend ruhe. Der Verband fordert von der Bundesregierung, die Sicherung freier Seewege zu unterstützen.

Nach der Verkündung der Waffenruhe in der Nacht zum Mittwoch haben laut einer Schätzung von Risk Intelligence − ein dänisches Unternehmen, das auf Sicherheits- und Risikoanalysen spezialisiert ist − bis Donnerstagabend 17 Schiffe die Strasse passiert. Möglich sei, dass die Zahl höher ist. Schiffe könnten die Meerenge durchfahren haben, ohne Positionsdaten zu senden. Das Verkehrsaufkommen betrage weniger als zehn Prozent des üblichen Verkehrs.