Frankreich will atomar aufrüsten Vor einem Atom-U-Boot sagt Macron: «Wer frei sein will, muss gefürchtet werden»

Sven Ziegler

2.3.2026

Frankreichs Präsident Macron hält eine besondere Rede. 
Frankreichs Präsident Macron hält eine besondere Rede. 
KEYSTONE

Mit einem strategischen Auftritt auf dem U-Boot-Stützpunkt Île Longue kündigt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mehr Atomsprengköpfe und gemeinsame Atomübungen mit Deutschland an. Die Botschaft ist klar: Europa soll stärker abschrecken.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

02.03.2026, 16:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Emmanuel Macron will die Zahl der französischen Atomsprengköpfe erhöhen und nennt keine konkreten Zahlen.
  • Frankreich plant noch 2026 erste gemeinsame Atom-Militärübungen mit Deutschland.
  • Die Ankündigung erfolgte demonstrativ vor einem strategischen Atom-U-Boot – als Signal der Abschreckung.
Mehr anzeigen

Vor der massiven Silhouette des Atom-U-Boots «Le Téméraire» auf dem Stützpunkt Île Longue hat Emmanuel Macron eine deutliche sicherheitspolitische Botschaft gesendet. Frankreich werde sein Atomarsenal ausbauen. «Ich habe angeordnet, die Zahl der Atom-Sprengköpfe in unserem Arsenal zu erhöhen», sagte Macron. Zahlen nannte er bewusst nicht. «Um frei zu sein, muss man gefürchtet werden.»

Der Ort war kein Zufall. Île Longue gilt als Herzstück der französischen nuklearen Abschreckung. Von hier aus operieren die strategischen Atom-U-Boote des Landes. Mindestens eines befindet sich stets auf Patrouille – verborgen im Atlantik, bereit zum Zweitschlag. Genau diese permanente, kaum ortbare Vergeltungsfähigkeit bildet den Kern der französischen Doktrin.

Deutschland als «Schlüsselpartner»

Parallel kündigte Macron eine engere Zusammenarbeit mit Deutschland an. «Deutschland ist ein Schlüsselpartner», sagte er. Erste Schritte sollten noch in diesem Jahr beginnen. Denkbar seien Besuche strategischer Standorte sowie gemeinsame Atom-Militärübungen.

Iran-Operation «lange nicht beendet». «Wir sind jetzt die Angreifer» – USA verschärfen den Kurs und warnen

Iran-Operation «lange nicht beendet»«Wir sind jetzt die Angreifer» – USA verschärfen den Kurs und warnen

Gleichzeitig stellte der Präsident klar: Die endgültige Entscheidungsgewalt über französische Atomwaffen bleibe ausschliesslich in Paris. Eine Mitbestimmung anderer Staaten sei nicht vorgesehen.

Die «erweiterte Abschreckung» solle die Nato ergänzen, nicht ersetzen. Angesichts der geopolitischen Spannungen sprach Macron von einer «Zeit der Umbrüche mit erheblichen Risiken».

Europas nukleare Neuordnung?

Frankreich verfügt derzeit über rund 300 Atomsprengköpfe. Die Abschreckung basiert auf zwei Säulen: strategische U-Boote und luftgestützte Marschflugkörper, die von Rafale-Kampfjets getragen werden können. Taktische Gefechtsfeld-Atomwaffen sind in der französischen Doktrin nicht vorgesehen.

Deutschland wiederum setzt im Rahmen der nuklearen Teilhabe weiterhin auf US-Atomwaffen, die auf dem Fliegerhorst Büchel lagern.

Reaktion nach israelisch-amerikanischem Angriff: Iran attackiert mehr als US-Stationen in den Golf-Staaten

Reaktion nach israelisch-amerikanischem Angriff: Iran attackiert mehr als US-Stationen in den Golf-Staaten

Iran attackierte am 28. Februar 2026 US-Militärstützpunkte in Dubai, Abu Dhabi, Kuwait und Bahrain. Seit 1. März greift Iran aber auch Zivilgebäude an, zum Beispiel eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien oder den Flughafen in Dubai.

02.03.2026

Schweizer im angegriffenen Dubai. «Wir verliessen die Party sofort. Jetzt habe ich nur meine Badehose dabei»

Schweizer im angegriffenen Dubai«Wir verliessen die Party sofort. Jetzt habe ich nur meine Badehose dabei»

Angriff auf den Iran. Katar schiesst zwei aus dem Iran kommende Bomber ab +++ Trump kündigt an: «Grosse Welle kommt noch»

Angriff auf den IranKatar schiesst zwei aus dem Iran kommende Bomber ab +++ Trump kündigt an: «Grosse Welle kommt noch»

Politik. Katar schiesst iranische Kampfflugzeuge ab

PolitikKatar schiesst iranische Kampfflugzeuge ab

